Как планировать обучение, чтобы его не забросить

Часто, занимаясь планированием дел, мы слишком оптимистичны и неверно оцениваем наши время и ресурсы. В процессе выполнения плана это может демотивировать: покажется, что процесс слишком сложный, или появятся сомнения по поводу важности этого обучения. Как правильно настроиться на обучение "Рамблеру" рассказал эксперт по аргументации Никита Непряхин.

Как планировать обучение, чтобы его не забросить
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Как работает мозг в новой среде

Как рассказывал один наш знакомый инструктор по скалолазанию, новички, когда карабкаются по учебному вертикальному маршруту, часто начинают паниковать на середине пути. Мозг отправляет сигнал: «Мы страшно устали, давай‐ка застынем и прилипнем к стене. Лезть вверх нет сил, а падать страшно». Инструктор сообщает ученику, что это типичная реакция и на самом деле сил хватит, чтобы дойти до конца маршрута. Мозг перестраховывается, и его прекрасно можно понять в этой ситуации. Для этого и нужно изучать его и то, как именно он принимает решения.

Никита Непряхин
Никита НепряхинЭксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

В самом начале обучения важно честно рассчитать силы, избегая как излишнего пессимизма, так и чрезмерного оптимизма. Это достигается через детализацию плана. Сравните: «Я выучу английский за полгода» и «Я готов уделять английскому 10 часов в неделю в течение полугода». Что из этого выглядит реалистичнее? Ответьте себе на вопрос: «Сколько часов в неделю я могу посвятить занятиям — три, а может, 15»?

Первый шаг к освоению знаний

Чтобы сформировать навык постоянного обучения, важно не перенапрягать себя, но и вместе с тем давать себе регулярную нагрузку. При разработке курсов методологи и эксперты по обучению в самом начале систематизируют весь учебный материал, делят его на уроки, теорию и практику, урочное и внеурочное погружение в материал.

Никита Непряхин
Никита НепряхинЭксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Если вы самостоятельно разрабатываете траекторию обучения, постарайтесь учесть все детали, включая расписание занятий, список ресурсов и материалов, которые вам понадобятся. Лучше чередовать теорию и практику. В планировании важно распределять время по принципу триады: первая часть — погружение в теорию, вторая — практика, третья — анализ проделанной работы, самостоятельно или с помощью эксперта.

Как достигать большего: биология мотивации

В зависимости от того, к какому типу обучающегося вы относитесь, пропорция может меняться. Но помните, что по мере продвижения по траектории количество практики должно постоянно увеличиваться.

Никита Непряхин
Никита НепряхинЭксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Повышаем эффективность

Осталось только правильно распланировать время и составить календарный план. Важно соблюдать следующие правила:

  • Записывайте время и действия максимально конкретно. Например, просто записи «обучение» в календаре будет недостаточно. Нет понимания, что нужно сделать в это время — прочитать 30 страниц конкретной книги, посмотреть видеоурок, подключиться к вебинару. Велика вероятность, что время уйдет на поиск информации — видимость обучения.
  • Записывайте конкретные действия, заранее прикрепите все необходимые ссылки. Если задача будет сформулирована слишком обобщенно, мозг выберет выполнение наиболее легкого и понятного дела (например, поискать новые книжки по теме и закинуть их в корзину покупок).
  • Через заранее определенные промежутки времени не забывайте фиксировать прогресс. Следите за продвижением, отмечайте успехи.
  • Проанализируйте, как изменилось ваше поведение и понимание навыка. Это поможет вам замечать изменения и усилит мотивацию. Забронируйте в календаре отдельные окна для такого самоанализа — это часть обучения!

Контроль и планирование помогут сделать обучение эффективным, и через некоторое время вы скажете себе за это спасибо. Особенно в части поддержания мотивации, ибо это самый большой подводный камень в саморазвитии — целый айсберг, о который разбился не один «Титаник».

Никита Непряхин
Никита НепряхинЭксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech
Психология