Как планировать обучение, чтобы его не забросить

Часто, занимаясь планированием дел, мы слишком оптимистичны и неверно оцениваем наши время и ресурсы. В процессе выполнения плана это может демотивировать: покажется, что процесс слишком сложный, или появятся сомнения по поводу важности этого обучения. Как правильно настроиться на обучение "Рамблеру" рассказал эксперт по аргументации Никита Непряхин.

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Как работает мозг в новой среде

Как рассказывал один наш знакомый инструктор по скалолазанию, новички, когда карабкаются по учебному вертикальному маршруту, часто начинают паниковать на середине пути. Мозг отправляет сигнал: «Мы страшно устали, давай‐ка застынем и прилипнем к стене. Лезть вверх нет сил, а падать страшно». Инструктор сообщает ученику, что это типичная реакция и на самом деле сил хватит, чтобы дойти до конца маршрута. Мозг перестраховывается, и его прекрасно можно понять в этой ситуации. Для этого и нужно изучать его и то, как именно он принимает решения. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

В самом начале обучения важно честно рассчитать силы, избегая как излишнего пессимизма, так и чрезмерного оптимизма. Это достигается через детализацию плана. Сравните: «Я выучу английский за полгода» и «Я готов уделять английскому 10 часов в неделю в течение полугода». Что из этого выглядит реалистичнее? Ответьте себе на вопрос: «Сколько часов в неделю я могу посвятить занятиям — три, а может, 15»?

Первый шаг к освоению знаний

Чтобы сформировать навык постоянного обучения, важно не перенапрягать себя, но и вместе с тем давать себе регулярную нагрузку. При разработке курсов методологи и эксперты по обучению в самом начале систематизируют весь учебный материал, делят его на уроки, теорию и практику, урочное и внеурочное погружение в материал. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Если вы самостоятельно разрабатываете траекторию обучения, постарайтесь учесть все детали, включая расписание занятий, список ресурсов и материалов, которые вам понадобятся. Лучше чередовать теорию и практику. В планировании важно распределять время по принципу триады: первая часть — погружение в теорию, вторая — практика, третья — анализ проделанной работы, самостоятельно или с помощью эксперта.

Как достигать большего: биология мотивации

В зависимости от того, к какому типу обучающегося вы относитесь, пропорция может меняться. Но помните, что по мере продвижения по траектории количество практики должно постоянно увеличиваться. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Повышаем эффективность

Осталось только правильно распланировать время и составить календарный план. Важно соблюдать следующие правила:

Записывайте время и действия максимально конкретно. Например, просто записи «обучение» в календаре будет недостаточно. Нет понимания, что нужно сделать в это время — прочитать 30 страниц конкретной книги, посмотреть видеоурок, подключиться к вебинару. Велика вероятность, что время уйдет на поиск информации — видимость обучения.

Записывайте конкретные действия, заранее прикрепите все необходимые ссылки. Если задача будет сформулирована слишком обобщенно, мозг выберет выполнение наиболее легкого и понятного дела (например, поискать новые книжки по теме и закинуть их в корзину покупок).

Через заранее определенные промежутки времени не забывайте фиксировать прогресс. Следите за продвижением, отмечайте успехи.

Проанализируйте, как изменилось ваше поведение и понимание навыка. Это поможет вам замечать изменения и усилит мотивацию. Забронируйте в календаре отдельные окна для такого самоанализа — это часть обучения!