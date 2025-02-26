Кто тяжелее переносит отсутствие работы

Университет Восточной Финляндии провел исследование психологических последствий продолжительного отсутствия работы. Его результаты опубликованы в журнале Social Indicators Research.

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В основу анализа легли данные о 511 длительно безработных финнах в возрасте от 20 до 64 лет, собранные в 2016 году в рамках проекта PROMEQ (Инклюзивное содействие здоровью и благополучию), финансируемого Стратегическим исследовательским советом Финляндии. Для сравнения использовалась выборка из 2190 человек, представляющих общую финскую популяцию.

Исследователи изучали опыт длительно безработных (не менее года) в отношении их ресурсов, возможностей и факторов, связанных с ними.

«Фокусируясь на субъективных восприятиях этой маргинализированной группы, можно получить детальное понимание механизмов, через которые возникает опыт благополучия. Результаты показывают сложное взаимодействие ресурсов, факторов преобразования и возможностей среди уязвимых граждан. С другой стороны, исследование предоставляет такую информацию об этих механизмах, которую невозможно получить с помощью обычных данных о населении», — объясняет профессор Антти Коуво из Университета Турку.

Безработица провоцирует глубокое разочарование в себе, выяснили ученые: участники исследования ниже оценивают свои шансы на достижение здоровья и благополучия, чем работающие финны.

Примечательно, что этот эффект больше выражен у мужчин, чем у женщин.

Это гендерное различие необходимо учитывать при разработке индивидуальных стратегий поддержки, уверен профессор социальной работы Тимо Тойкко.

«Понимание этих различий крайне важно, так как оно позволяет нам разрабатывать более эффективные меры для содействия здоровью и благополучию длительно безработных, учитывая специфические потребности как мужчин, так и женщин», — подчеркивает он.

Ученые предупредили о необходимости осторожной интерпретации результатов ввиду ограниченности выборки (511 человек из пяти городов) и, как водится, заявили о намерении продолжить исследования, в том числе лонгитюдные.