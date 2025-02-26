Психолог рассказала, как правильно отдыхать

Тип отдыха зависит от темперамента, здоровья и привычек человека, сказала в эфире НСН Екатерина Каталина.

Даже самому активному человеку необходим качественный сон, а спокойная музыка и неспешные прогулки помогают снизить уровень тревоги, рассказала в эфире НСН психолог Екатерина Каталина.

Сегодня, 26 февраля, отмечается Всемирный день неторопливости - в праздник принято не переусердствовать на работе, а больше отдыхать. Инициаторами создания такого праздника выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня слова:

«Не торопись и насладись моментом».

Каталина отметила, что время для отдыха человек может определить самостоятельно, основываясь на личных ощущениях.

«Оптимальное время для отдыха индивидуально, оно зависит и от рода деятельности конкретного человека, и от состояния здоровья, от уровня стресса, темперамента и многих других факторов. Например, на нелюбимой работе мы будем уставать быстрее, чем на той, которая нам нравится. Врачи отмечают, что как активный, так и пассивный отдых необходим для иммунитета и нормализации метаболизма. Более того, если вы работаете за компьютером, каждые полтора-два часа рекомендуется вставать с рабочего места, если есть возможность - поприседать, пройтись. Гиподинамия вредит позвоночнику и мышцам, а неотрывное смотрение в экран монитора негативно влияет на зрение», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, тип отдыха зависит от темперамента, здоровья и привычек человека.

«Говоря о том, какой отдых полезнее - активный или пассивный, здесь также важно учитывать тип деятельности, которым вы занимаетесь, ваш темперамент, здоровье, привычки. Для кого-то лучший отдых - это генеральная уборка. Но даже для самых активных людей важен качественный полноценный сон, а прослушивание спокойной музыки и неспешные прогулки на природе полезны для снижения уровня тревоги», - заключила эксперт.

Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова в пресс-центре НСН заявила, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит эффективно решить проблему.