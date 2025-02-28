Как противостоять панической атаке

Люди, испытавшие паническую атаку, говорят о ней, как о самом страшном моменте в своей жизни. Человек в такие минуты находится в состоянии крайней безысходности и отчаяния.

© Русская семерка

Паника атакует

Многочисленные наблюдения показывают, что панические атаки (ПА) чаще всего длятся 10 минут, но также бывают краткосрочными - до пяти минут. Иногда они терзают человека более часа или до момента вмешательства извне.

О том, как протекает ПА, рассказывают люди, испытавшие подобное состояние.

«В метро я вдруг почувствовала страшную тревогу и парализующий страх. Мне казалось, что поезд раскачивается и подпрыгивает на рельсах сильнее обычного. И непременно случится катастрофа. Я покрылась холодным и липким потом. Сразу же закружилась голова, и возникло одно единственное желание вырваться наверх. Причем незамедлительно».

«Неожиданно стало страшно, да так, что онемели ноги и перестали слушаться руки. И это повторялось каждый день».

«Я готовила ужин и вдруг поняла, что умираю. Пропало дыхание и потемнело в глазах. Мне поставили диагноз ПА. Атаки начинаются мгновенно, и бьют так, что жизнь превращается в кошмар».

Психологические причины

Первая паническая атака, как правило, вызвана большим стрессом. Так, в зоне риска находятся люди, которые склонны брать на себя чрезмерные обязательства и для которых характерна высокая ответственность. Панику испытывают и личности с безупречной репутацией, впервые совершившие проступок. Замечено также, что у больных с посттравматическим синдромом гораздо чаще возникают ПА, чем у обычного человека.

Интересные данные привел доктор Фил Беркер: 63% от общего числа пациентов, обративших к нему в связи с ПА, в те или иные периоды жизни злоупотребляли спиртным. Но это не значит, что алкоголь является первопричиной, считает врач. Возможно, что панику, например, в случае конфликта с любимой женщиной, просто заливали ромом или водкой. Хотя алкоголь изначально облегчает симптомы панического расстройства, долгосрочное злоупотребление спиртным может развить еще более тяжелые формы ПА, особенно во время абстинентного синдрома.

Генетическая предпосылка

Профессор Юншильд убежден, что паническая атака вызвана химическим дисбалансом внутри лимбической системы, находящейся в верхней части ствола головного мозга. Именно эта система автоматически регулирует эмоции. Дело в том, что во время стресса запускается механизм выхода из сложной ситуации - «борьбы или бегства». За выбор отвечают миндалины мозжечка, которые и продуцируют симптомы ПА, если решение не найдено. Иначе говоря, паника не возникает, если человек интуитивно принимает определенное решение: либо «бороться», либо «убегать».

Доктор Юншильд считает, что этот механизм помогал людям преодолевать опасности в процессе эволюции, когда не было времени на размышления. Поскольку мужчины были охотниками и воинами, то им чаще, чем женщинам, приходилось реагировать на внештатные ситуации. Это нашло отражение в вариации гена, кодирующего галанин.

«Всё очень просто, - пишет Юншильд, - недостаток галанина тормозит работу миндалин мозжечка, которые в свою очередь нарушают работу систем жизнедеятельности. Отсюда и страх смерти».

Таким образом, женщины в два раза больше подвержены паническим расстройствам, чем мужчины, что и подтверждено статистикой.

Дышите глубже

«Вы взволнованы – дышите глубже» - не правда ли знакомая фраза. И в самом деле такая модель поведения является физиологическим модератором, с помощью которого человек может справиться с ПА. Если же миндалины мозжечка в случае паники сбивают ритм дыхания и повышают парциальное давление углекислого газа в артериальной крови, то и человек, дыша глубоко, может опосредованно воздействовать на химический дисбаланс внутри лимбической системы. В этой связи психиатр Беррокал, называя ипохондрические тревоги (излишнюю озабоченность) начальной стадией ПА, утверждает, что в стрессовые минуты правильно поставленное дыхание значительно снижает тревогу и тем самым препятствует панике.

Дети

Американская психиатрическая ассоциация выяснила, что 40% всех пациентов с диагнозом ПА впервые испытали подобные ощущения в детстве, во всяком случае, до 20 лет. Несмотря на то что у детей присутствуют те же самые симптомы, что и у взрослых, постпаническая депрессия у подростков протекает значительно тяжелее. Это оказывает отрицательное влияние на их поведение и провоцирует агрессию. Психологи убеждены, что ребенку крайне сложно одному справиться с последствиями панических атак, возникших, например, после провального экзамена, от которого многое зависело.

«Нельзя говорить, что если ты не поступишь в университет, будет очень плохо, - советует психолог Фоллет. – Правильнее обозначить альтернативу, которая поможет избежать паники».

Лечение

Например, Американская медицинская ассоциация для лечения и профилактики панических атак рекомендовала когнитивно-поведенческую терапию или средство из числа психофармакологических вмешательств.

В реальности положительный результат дают только комбинированные подходы. Во всяком случае, об этом говорят практикующие врачи. Что касается когнитивно-поведенческой терапии, то речь идет в большей степени о помощи человека самому себе. В моменты атак ему предписано делать определенные физические упражнения или звонить по телефону поддержки. Как показали результаты наблюдений, 87% пациентам это действительно помогает.

Наиболее тяжело лечатся ПА, сочетающиеся с агорафобией (страх толпы) и другими социальными фобиями. В этом случае методы мышечной релаксации и дыхательных упражнений неэффективны. Более того, они могут увеличить частоту рецидивов. В то же время фармакологические вмешательства, хотя и напрямую воздействуют на фобии, мало исследованы. Именно поэтому использование популярных успокаивающих препаратов (бензодиазепинов) остается под вопросом. Несмотря на быстрый эффект, всё же их не рекомендуют принимать дольше 4-х недель.