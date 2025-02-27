Женская месть: чем она отличается от мужской

Американские психологи из Гарвардского университета выяснили, что женская месть коренным образом отличается от мужской.

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Мужчина может в момент обиды и ярости крушить все на своем пути, не размышляя о последствиях. В большинстве случаев представителя сильной половины человечества удовлетворит самое банальное физическое разбирательство: он может просто «начистить физиономию» обидчику и на этом успокоиться. У женщин все иначе.

Психология женской мести

Дамы подходят к отмщению с выдумкой и тонким расчетом. Едва ли в пылу ссоры жена станет крушить антикварные вазы или бить подаренные на свадьбу сервизы. Она выберет для нанесения травм предметы подешевле и потяжелее, а то и просто затаит обиду до поры, до времени. Женщина способна месяцами и даже годами вынашивать коварные планы и «ударить в спину» в самых неподходящий для оппонента момент. При этом месть будет не только неожиданной, но и изощренной.

Такую особенность психологи объясняют рядом ментальных отличий между хрупкими барышнями и сильными мужчинами. Последние именно благодаря своей силе более уверены в себе. Мужчины не боятся прямо высказать все, что думают об обидчике. Они внутренне готовы в столкновению и даже бою, поэтому предпочитают разбираться сразу же.

Женщины физически слабее и гораздо осторожнее. Они не готовы «воевать» открыто, потому что осознают уязвимость своего положения. Гораздо более приемлемым вариантом дамы считают «отложенную» месть. Женщина обычно выбирает момент, когда обидчик наиболее уязвим, и наносит ему сокрушительный в моральном, материальном и физическом плане удар.

Женщины опасны не только своим коварством, но и злопамятностью. Не стоит думать, что дама забыла обиду. Последняя будет жива в ней до тех пор, пока не прольется кровь врага. И чем более эта тенденция поддерживается культурными традициями страны, тем более изощренной и жестокой становится женская месть. Самыми мстительными по праву считаются восточные дамы (Персия, Турция, народы Кавказа), воспитанные на принципах чести и кровной мести. Но и славянки порой ни в чем не уступают в этом вопросе своим восточным сестрам.

Женская месть в истории

Одним из самых ярких примеров мстительности славянской женщины является широко известная история княгини Киевской Ольги. За убийство супруга женщина похоронила живьем одну делегацию древлян, а затем сожгла вторую. При этом Ольга сначала любезно приняла этих людей и даже истопила для них баньку по старинному русскому обычаю. Закончился визит древлян их мученической смертью. Так «гостеприимно» она встретила сватов от племени, не пожелавшего платить дань и уничтожившего ее любимого мужа. Напоследок мстительная княгиня сожгла целый город.

Еще более жестокой местью прославились вьетнамские сестры Чынг, жившие в I веке. Вьетнам, находившийся тогда под пятой имперского Китая, сильно страдал от постоянных грабежей завоевателей. Одними из их жертв оказались дочери вьетнамского генерала Чынг, которых звали Чак и Ни. Супруг одной из сестер посмел открыто выступить против китайцев, за что и был убит. Его жену изнасиловали.

Китайцы относились в те времена к женщинами, как к существам низшего сорта. У вьетнамцев же дамы были уважаемыми членами общества с обостренным чувством собственного достоинства. Оскорбленная Чынг объединилась с сестрой, собрала 80-титысячное войско и подняла кровавое восстание. В результате 36 вьетнамских провинций были очищены от китайцев, а сестры Чынг объявили себя королевами.

Отличилась легендарной даже для кровопролитного XIV века мстительностью и француженка Жанна де Клиссон (в девичестве де Бельвиль). Ее второй супруг, Оливье IV де Клиссон, был уважаемым вельможей при дворе Филиппа VI и одним из его военачальников. После того, как Оливье позорно сдал англичанам город Ванн, французский король приказал его казнить. У Жанны тут же родился план мести.

Она купила 3 корабля и основала самый настоящий пиратский флот. Ее корабли, выкрашенные в черный цвет и увенчанные алыми парусами, многие года терроризировали французский королевский флот. Жанна обосновалась в проливе Ла-Манш и топила там все встречные корабли. Всю команду и пассажиров кровожадная пиратка приказывала вырезать. Только 1 член экипажа мог вернуться на землю, чтобы передать «пламенный привет» королю от Жанны. Так за смерть одного мужчины поплатились тысячи невиновных людей.