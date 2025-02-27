История неудавшегося свидания с манипулятором

Женщина по имени Кайла поделилась в социальной сети TikTok видеороликом, который тайно сняла, пока потенциальный партнер вез ее домой из ресторана. О словах, которые девушка сочла чудовищными, пишет издание Mirror.

© Lenta.ru

Из видео следует, что сначала мужчина выразил негодование из-за того, что Кайла якобы вела себя неприлично во время ужина. Ему не понравилось, что она начала подпевать соседнему столику, поздравлявшему с днем рождения шестилетнюю девочку.

«Это было немного неловко. Неуместно, если спросить меня и, честно говоря, незрело», — заявил он.

После этого мужчина сообщил, что поставит свою визави «на контроль» и даст ей шанс «исправить» свое поведение.

Кайла продолжила записывать разговор, и мужчина признался, что хочет встречаться с «утонченной стильной женщиной, которая не будет орать, особенно на первом свидании», а после заявил:

«Ты моя».

Когда же она спросила его, что имелось в виду, мужчина попытался оправдаться. Он сказал, что был расстроен участием в их свидании незнакомцев, однако после этого еще раз ошибся, раскритиковав наряд девушки как слишком вызывающий. В конце концов Кайла заявила, что второго свидания не будет, попросила остановить машину посреди дороги и пошла домой пешком.

Ранее нейробиолог, специалист по языку тела Тара Сварт раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание. Сварт порекомендовала смотреть правым глазом в левый глаз поклонника.