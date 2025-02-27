«Слишком хороший»: почему мы не хотим быть с теми, кто нам нравится

Возможно, вы сталкивались в своей жизни с этим парадоксом: чем больше вам нравится человек и чем сильнее вы привязались к нему, тем больше хочется из этих отношений убежать. В беседе с «‎Рамблером» Дарья Советникова, психолог в когнитивно-поведенческом подходе, семейный психолог, дала объяснение этому феномену.

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1. Страх потери

Когда мы начинаем испытывать сильные чувства к кому-то, мы неизменно сталкиваемся со страхом потери. Все логично: чем более нам что-то ценно, тем страшнее это потерять. Страх может быть настолько сильным, что мы предпочитаем просто избежать отношений или разорвать их первыми, чтобы не проживать неконтролируемую и внезапную потенциальную боль.

«Человек, имеющий негативный опыт потерь, может бессознательно защищать себя, не позволяя отношениям развиваться. Такой механизм можно сравнить с принципом: "Если я уйду первым, то боль разрыва будет под моим контролем, а не навязана извне"», — отмечает психолог.

2. Идеализация партнера

Создав образ совершенного партнера в своей голове, мы начинаем пытаться ставить рядом неидеальных реальных себя. Сравнение с идеалом может вызывать чувство неуверенности и недостаточности. «Как он мог меня выбрать?», «Достойна ли я..?», особенно если обращать внимание на лучшие черты партнера и противопоставлять им свои слабые стороны.

Страх оказаться недостойным партнера — это своеобразный «синдром самозванца», но в отношениях. Чем больше нравится человек, тем проще его идеализировать, а это, в свою очередь, усиливает внутреннюю тревогу.

3. Поиск подвоха

Похожий эффект может вызвать и такое чувство, как недоверие. «Какой-то он слишком хороший», — думает девушка и начинает пытаться сбалансировать плюсы, найдя минусы. Если все как в сказке, то так быть попросту не может. В такой момент, даже если человек очень нравится, недоверие к происходящему может поставить крест на отношениях.

«Люди, привыкшие к нестабильным или токсичным отношениям, могут ощущать тревогу, если рядом с ними появляется партнер, который не вызывает эмоциональных качелей. Это может восприниматься как "неестественно" и порождать желание уйти», — подчеркивает психолог.

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4. Скука

В погоне за ощущениями и бессознательном интересе к эмоциональным качелям «слишком хороший» молодой человек может восприниматься как что-то скучное и слишком предсказуемое. Не зря мы особенно ярко помним те вещи, которые вызвали у нас всплеск адреналина. Спокойный и «хороший» партнер рядом может вызывать ощущение рутины и неудержимое желание разнообразить жизнь.

Что с этим делать?

Если вы узнали себя в примерах выше, когнитивно-поведенческая терапия предлагает несколько подходов для работы с внутренними конфликтами подобного рода:

Осознание негативных мыслей: ведение записей типа «Я недостаточно хорош(а)», «Мне скучно» помогает зафиксировать мысли для дальнейшей работы. Возвращение себя к реальности через вопрос: «А как на самом деле?» помогает концентрироваться на настоящем без иллюзий. Укрепление своей самооценки: работа над самоутверждением и развитием личных навыков помогает избавиться от страха быть отвергнутым. Проработка недоверия: анализ ситуаций, которые привели к страху доверять, дает возможность научиться больше доверять себе, миру и окружающим. Анализ причин скуки в отношениях: понимание собственных паттернов, которые толкают на поиск «чего-то более интересного», может дать возможность построить личное счастье.

Таким образом, страх потери, идеализация, недоверие и скука – это лишь внутренние защитные механизмы, с которыми можно работать. Важно осознать их и понять, какие реальные потребности стоят за этими ощущениями, чтобы научиться строить гармоничные отношения.

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