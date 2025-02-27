Почему молодые перестали строить карьеру, а «берут отпуск» на года

В социальных сетях бурно обсуждается новый тренд среди молодых сотрудников. Говорят, теперь карьера — уже не такая ценность, какой была 10-15 лет назад. Молодые люди работают, откладывают деньги, а потом бросают все и уезжают искать себя, путешествовать, а то и просто отдыхать год-полтора. Вместе с независимым hr-специалистом и карьерным консультантом Зилиной Султановой и семейным психологом Светланой Ладейщиковой мы разбирались, что происходит и почему люди обсуждают тренд, который, возможно уже уступил место совсем другому.

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Про то, что ценности теперь другие

По словам Зилины Султановой, молодые люди действительно сегодня все чаще предпочитают подзаработать, а затем взять паузу для путешествий или саморазвития.

«Это связано с изменением ценностей, — объясняет эксперт. — Баланс между работой и личной жизнью стал важнейшим фактором. Для работодателей это может быть вызовом, так как такие перерывы могут повлиять на стабильность команды. Однако если компании предлагают гибкие условия, такие сотрудники могут вернуться с новым опытом и мотивацией».

Выходит, что современная ситуация ставит перед работодателями выбор — отпускать перспективного сотрудника в надежде, что он вернется с еще большим желанием работать, или отказываться от него и искать нового. Если верить hr-консультанту, в такой ситуации некоторые компании выбирают изменение старой системы взглядов на взаимоотношения с сотрудниками и не препятствуют молодежи в поисках себя.

«Многие работодатели опасаются текучести кадров и понимают, что гибкость и поддержка сотрудников в такие моменты помогают удержать талантливых людей, — подчеркивает Султанова. — Для них это может быть непривычно, так как в их время карьерный рост был более линейным. Однако некоторые могут поддерживать этот подход, понимая, что личностный рост и отдых могут положительно сказаться на долгосрочной продуктивности».

Как говорит hr-консультант, подобный тренд подталкивает работодателей к созданию гибких и инновационных условий работы, что делает компании более привлекательными для молодежи.

Про то, что все не настолько безоблачно

Психолог Светлана Ладейщикова согласна, что у людей нового поколения ценности меняются, вот только, напоминает она, процессы, происходящие в реальном мире, далеко не всегда совпадают с нашими о них представлениями. До такой степени быть гибкими, внимательными и эмпатичными в отношении сотрудников готовы далеко не все работодатели. В конце концов, цель любой коммерческой структуры — прибыль, а благополучие работающих в ней людей — классный бонус, который этой главной цели мешать не должен.

«Если посмотреть на ситуацию с одной стороны, для многих сотрудников, у которых действительно меняется ценностный ряд, работа стала гораздо удобнее, — говорит психолог. — Например, они могут работать онлайн, зарабатывать, заключая контракт на конкретные проекты, и так далее. Цифровые технологии позволяют на работу просто не ходить. Но и это людей не устраивает. Даже в таких условиях они норовят взять какой-то тайм-аут».

Вот только в тот момент, когда тайм-аут заканчивается и люди пытаются вернуться к активной рабочей деятельности, они сталкиваются с реальностью. А в ней далеко не все ушедшие в долгий отпуск сотрудники оказываются незаменимыми и не все компании согласны их ждать. В итоге люди сталкиваются с необходимостью искать работу заново, снижать уровень жизни и заново доказывать свою ценность новому работодателю.

Про уверенность, что все будет хорошо

По словам психолога, уверенность в том, что можно просто взять и уйти с работы на год, а потом вернуться и почти ничего не потерять, появилась не на пустом месте. Люди просто привыкли к благополучию.

«В жизни нашего общества был довольно спокойный период, — продолжает Ладейщикова. — И страх, который довлел над нашими родителями в 90-е и в какой-то степени над теми, кто эти годы помнит, практически сошел на нет. Те, кто жил или рос тогда, во многом сжились с представлением "если я не буду ходить на работу, не заработаю, то окажусь выброшенным в канаву у обочины жизни и уже никогда оттуда не поднимусь", а у поколения 2000-х этого уже нет».

В период, когда экономика в стране более-менее стабилизировалась, да и вообще ситуация выглядела довольно приемлемой, по словам Ладейщиковой, у людей появилось ощущение, что они справятся с любой задачей при любых условиях.

Про тренд, идущий на смену долгим отпускам

Несмотря на то что людей, стремящихся заработать и удрать надолго от жизненных проблем и вопросов, все еще очень много, Светлана Ладейщикова говорит, что на смену этому идет новый тренд — на возвращение в реальную ситуацию.

«В своей работе я уже с этим сталкиваюсь, — говорит психолог. — Уход в длительное самопознание, блуждание и брожение по разным странам и местам или по своему внутреннему миру — все это очень красиво звучит. Но все-таки это в чем-то инфантильная позиция. И сейчас у меня уже несколько таких кейсов: люди уходили с хороших должностей, слишком сильно поверив в себя и не учитывая изменчивого контекста жизни. Но когда запасы были подъедены, стало ясно, что пора возвращаться, и это возвращение оказалось сопряжено с серьезным падением социального статуса».

В этот момент, по словам Ладейщиковой, происходит отрезвление. Жизнь поворачивается к человеку неприглядной стороной и ставит перед ним вопросы, к которым он не был готов.

Все это повышает риск депрессии. В итоге вернувшийся в реальность путешественник сталкивается не только с необходимостью поиска работы, но и с задачей поддерживать себя в нормальном состоянии или пройти курс лечения.

Вывод один. Устроить себе отпуск на год — прекрасная идея, но только в том случае, когда у вас есть стабильный и высокий пассивный доход, который потом даст возможность искать работу со спокойной душой, а то и не искать ее вообще.