Психологи объяснили, как мужчины «метят» территорию

Нередко на улице можно наблюдать картину, когда идущий навстречу мужчина смачно сплевывает на землю на глазах у прохожих. Особенно шокирует это женщин. Что же означает такое поведение – отсутствие элементарных культурных понятий, или за этим скрывается что-то большее? Вот какие причины называют психологи.

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Мужчины «метят» территорию

Специалист по семейной личностной психотерапии Александр Созончук полагает, что «бескультурность не объясняет сути явления». Заметьте, что чаще всего мужчины сплевывают, когда поблизости находится женщина, особенно если она молода и привлекательна. По мнению сексологов, все дело в сексуальном подтексте. С одной стороны, желание сплюнуть вызывает повышенная секреция слюнных желез, которая, в первую очередь, встречается у заядлых курильщиков. С другой стороны, по строению слюнные железы очень напоминают предстательную железу. То есть при появлении симпатичной женщины в мужском организме начинают происходить определенные процессы, и мужчину так и тянет сплюнуть. Это как метка: «Я тебя хочу». Или по крайней мере: «Ты на моей территории».

Проявление брутальности

Иногда мужчина не знает, как привлечь внимание понравившейся женщины. Возможно, он и не собирается заводить с ней отношения, но обидно, что она его игнорирует. Если сплюнуть в ее присутствии, то так или иначе она проигнорировать этого не сможет. Другое дело, что она о нем подумает, но тех, кто таким образом добивается внимания, такие вещи обычно не волнуют.

Многие представители сильного пола считают плевки «на людях» проявлением мужественности, «альфа-самцовости». Ведь женщины и интеллигенты, ограниченные рамками воспитания, так практически не поступают. Типично такое поведение в чисто мужских сообществах, например, в армии или местах заключения.

Демонстрация презрения (агрессии)

Мужчина может плеваться и в других ситуациях. Скажем, хулиган может демонстративно сплюнуть перед потенциальной жертвой. Такое поведение может демонстрироваться и в потенциально конфликтной ситуации, когда назревают ссора или драка.

«Скрытая агрессия, проявленная в жесте, означающем провокацию конфликта или показывание своей готовности к бою», – так характеризует привычку плеваться в определенных обстоятельствах психолог-консультант и коуч-тренер Татьяна Лявенко.

Стремление унизить

Мужчина видит женщину, которая идет вся такая красивая и ухоженная, и не обращает на него никакого внимания. Сплюнув перед ней, он показывает, что она не заслуживает уважения. На иррациональном уровне слюна является «заменителем» скверны, таким образом плюющий символически оскверняет другого человека. Кстати, такое же поведение может наблюдаться и по отношению к мужчинам – например, представителям другого круга или социальной прослойки. По мнению психологов, это говорит об определенных личностных проблемах, ведь полноценной личности не требуется самоутверждаться за чужой счет.

Способ самозащиты

Мужчины часто чувствуют себя неуверенно в присутствии как женщин, так и других мужчин. Плевок как «признак настоящего самца» добавляет им превосходства, помогает на время поднять самооценку, утверждает клинический психолог Ирина Манойленко. Она считает подобное поведение «сформировавшейся реакцией в качестве негативной психологической защиты».

Хочется добавить, что все-таки стремление плеваться на улице или в общественных местах – в первую очередь признак дурного воспитания. По-настоящему воспитанный человек с правильно привитыми этическими нормами никогда не станет без крайней нужды делать это в присутствии других людей.