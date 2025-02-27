Психотерапевт объяснил, как справиться с апатией в конце зимы

Апатия может быть вызвана как психологическими проблемами, так и более серьезными психическими расстройствами, такими как депрессия. Хамидуллин отметил, что для борьбы с апатией важно начинать с простых действий, которые когда-то приносили радость, например, прогулок или прослушивания музыки.

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Он также подчеркнул важность отдыха, правильного питания и сна для восстановления энергии. Если симптомы апатии не проходят, рекомендуется обратиться к психологу или врачу для предотвращения более серьезных последствий, пишет РИАМО.

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