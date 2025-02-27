Как Кризисный центр помогает мужчинам научиться управлять эмоциями

Каждую семью могут коснуться ссоры и недопонимания. Но когда сила гнева начинает разрушать и ставит отношения под угрозу, очень важно найти способ управления эмоциями и сохранить ценное. Специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям департамента труда и социальной защиты населения Москвы рассказали "РГ", где и как мужчинам помогают научиться управлять эмоциями и сохранять отношения с близкими.

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В обществе все больше внимания уделяется поддержке женщин, пострадавших от домашнего насилия. Однако агрессия разрушает всех участников конфликта. 11-летний опыт работы столичного Кризисного центра помощи женщинам и детям показывает, что необходимо работать и с мужчинами, которые проявляют агрессию к близким, но при этом осознают ситуацию и оценивают свое состояние. Психологическая помощь таким мужчинам может изменить их способ общения и улучшить отношения внутри семьи.

"Разрушительные последствия насилия затрагивают каждого, будь то жертва, свидетель или сам агрессор. Поэтому важно помогать не только пострадавшим, но и тем, кто стал причиной этой боли", - отметила Любовь Выжанова, заведующая отделением психологической помощи Кризисного центра.

Выход есть

За помощью в Кризисный центр обращаются мужчины, которые проявляют агрессию в семье, но при этом хотят изменить свое поведение. На индивидуальных встречах с психологами они изучают причины своих проблем, учатся управлять эмоциями, развивают эмпатию. Каждую неделю в Кризисном центре проходят встречи группы "О чем молчат мужчины", где участники в доверительной атмосфере делятся своими переживаниями и получают поддержку и советы тех, кто оказался в похожей ситуации.

"Важный аспект работы группы - разрушение стереотипов о том, что мужество требует демонстрации силы. Мы помогаем мужчинам понять, что важнее развивать силу духа и умение управлять собой, распознавать и выражать свои чувства так, чтобы достичь гармонии в отношениях", - добавил Алексей Максимов, ведущий группы, психолог Кризисного центра.

Возможность измениться

Москвич Андрей обратился за помощью в Кризисный центр, когда осознал, что испытывает трудности в общении с семьей, а периодические вспышки агрессии пугают близких и отдаляют самых родных ему людей.

"Очень люблю жену и дочь, но порой не могу контролировать эмоции и выхожу из себя. Во время последней ссоры с женой своим криком сильно напугал ребенка. Понимая, что могу разрушить и потерять семью, решил обратиться за профессиональной помощью", - признался мужчина.

В Кризисном центре Андрею предложили различные форматы: групповые встречи и индивидуальные сессии с психологом и психотерапевтом. С каждым новым занятием мужчина учился лучше понимать свои чувства и находил слова для их выражения. Андрей перестал "действовать на эмоциях", cтарался искренне понять и услышать собеседника, принимать другую точку зрения. Благодаря поддержке специалистов гнев и недопонимание, которые ранее проявлял мужчина, уступили место заботе и любви.

"Этот путь для меня был непростым, но результаты говорят сами за себя. Удалось восстановить гармонию в семье и доверительные отношения с женой и дочкой. Также начал новую главу в профессиональной жизни. Осознание и управление эмоциями подарили мне уверенность в общении с коллегами и партнерами, открыв новые перспективы для развития и достижения успеха", - подчеркнул Андрей.

Справка "РГ"

Кризисный центр помощи женщинам и детям - единственное государственное учреждение в столице, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Специалисты оказывают им комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также помогают найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра - помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.