Психолог рассказала об опасности «достигаторства»

Чтобы добиться успехов, нужно время.

Не стоит концентрироваться на чужих результатах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Мы видим путешествия у других людей, результаты, кто-то уже вышел замуж, написал книгу — и всё это происходит в один отрезок времени. Мы это очень сильно хотим себе присвоить, попробовать получить это. Но в реальности на каждое достижение, на каждый шаг требуется время. В нашем мозгу это взрыв. С одной стороны, достигаторство — двигатель для людей, когда они хотят больше, лучше, качественнее. В том числе создаются классные проекты, которые приносят пользу. С другой стороны, самого человека это может сильно мучить, потому что любое его достижение не будет приносить радости, потому что потом уже хочется следующее. Мы, как люди, не умеем зависать в моменте настоящего».

Психиатр назвал причину роста продаж антидепрессантов. Это связано с гипердиагностикой. Современные специалисты «грешат» постановкой диагнозов. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился психотерапевт высшей категории Александр Федорович.