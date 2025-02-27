Психолог рассказал, как сохранить брак на долгие годы

Психолог Суслов: супругам важно рассказывать друг другу о своих желаниях
Желание делать друг друга счастливыми поможет супругам сохранить брак на долгие годы. Об этом «Радио 1» рассказал клинический психолог Илья Суслов.
По его словам, партнерам стоит научиться рассказывать друг другу о своих желаниях.
«Если женщина уже напрямую говорит "хочу цветы", "хочу внимания", "хочу заботу", "хочу тактильности", то это реально можно сделать. И мужчина также просит какого-то элементарного уважения, признания, сочувствия, поддержки. Это взаимные пожелания, которые мы можем исполнять», — пояснил эксперт.
Помимо этого, важно уметь поддерживать супруга в трудную минуту и дать побыть в одиночестве, если это необходимо, добавил Суслов. Он добавил, что партнеры должны принимать как позитивное, так и негативное друг в друге.
Психолог, эксперт по системному семейному консультированию Виктория Мещерина до этого говорила, что развитие самоконтроля поможет эффективнее справляться с конфликтами и укрепить брак. По ее словам, важно научиться успокаивать себя во время гнева и отслеживать свои чувства в момент ссоры. Она также советует постараться изменить свою реакцию на конфликт, например, говорить более спокойно, а также показать супругу, что вы понимаете его чувства.