Как самому избавиться от комплексов: шесть действенных техник

Комплексы — это глубоко укоренившиеся убеждения о себе, которые часто формируются в детстве или подростковом возрасте. Виной тому могут стать внешние обстоятельства, критика окружающих (часто родителей) или травмирующие события. В результате у человека появляется неуверенность в себе, страх осуждения, заниженная самооценка или ощущение неполноценности. Все это сильно сказывается на качестве жизни. Часто, чтобы проработать свои комплексы, нужна поддержка специалиста, но существуют эффективные методы, которые помогут самостоятельно преодолеть неуверенность в себе. О них нам рассказала врач психиатр-нарколог, главный врач клиники Марина Калюжная.

Осознание и принятие своих комплексов

Это один из первых шагов. Попробуйте честно ответить себе на вопрос: что именно вызывает у вас чувство стыда, страха или неуверенности? Эти мысли запишите на бумагу. Наш эксперт:

«Это поможет вам структурировать свои переживания и увидеть их более объективно. Научные исследования показывают, что вербализация эмоций и их фиксация в письменной форме снижает уровень тревожности и помогает лучше понять свои чувства».

Работа с самооценкой

Попробуйте технику «позитивного самоутверждения». Составьте список своих сильных сторон, достижений и качеств, которые вы цените в себе. Регулярно напоминайте себе о них, особенно в моменты, когда комплексы начинают влиять на ваше настроение. Как уверяет специалист, это не просто «самовнушение», а способ переключить фокус внимания с негативных установок на позитивные аспекты вашей личности.

«Рефрейминг» (переосмысление)

Очень эффективная методика. Попробуйте взглянуть на свои комплексы с другой стороны. Например, если вы считаете себя слишком застенчивым, попробуйте увидеть в этом положительные качества, такие как чувствительность и умение внимательно слушать других.

«Этот метод помогает изменить восприятие себя и уменьшить эмоциональное напряжение, связанное с комплексами», — говорит эксперт.

Работать с самооценкой через действия

Поставьте перед собой небольшие, но достижимые цели, которые помогут вам почувствовать себя увереннее. Марина:

«Например, если вы боитесь публичных выступлений, начните с малого — выступите перед близкими друзьями или запишите видео для себя. Постепенно расширяйте зону комфорта, но делайте это без давления на себя».

Взгляните на свое окружение

Постарайтесь минимизировать контакты с людьми, которые подкрепляют ваши комплексы, и, наоборот, окружите себя теми, кто поддерживает и вдохновляет вас. Социальная поддержка играет ключевую роль в формировании здоровой самооценки.

Не забывайте о самосострадании

Будьте добры к себе, признайте, что никто не идеален, и что ошибки — это часть человеческого опыта.