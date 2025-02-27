Найдена связь между подростковым хулиганством и количеством детей в будущем

У хулигана, который демонстрирует свое превосходство на детской площадке или в школьных коридорах, скорее всего, будет больше детей во взрослой жизни, чем у его покладистых сверстников, показало новое исследование Университета Брока в Канаде.

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В работе, вышедшей недавно в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, группа исследования агрессии и виктимизации Брока (BRAVE) изучила связь между подростковым хулиганством и количеством детей во взрослой жизни — и выявила корреляцию.

Помимо увеличения репродуктивных возможностей, показаны другие потенциальные преимущества хулиганства: социальное доминирование и популярность, а также получение ресурсов — таких как деньги, академические рейтинги и стипендии.

«Это исследование показывает, что буллинг связан с некоторыми значимыми результатами, которые помогают объяснить, почему подростки этим занимаются. Это не просто "сломанные дети", которые плохо себя ведут — это приносит им важные преимущества», — объясняет профессор кафедры изучения детей и молодежи Тони Волк.

Предыдущие исследования BRAVE показали, что подростки-хулиганы чаще ходят на свидания и отличаются большей сексуальной активностью, чем их сверстники — потенциальных партнеров привлекает публичная демонстрация превосходства и убедительно проявляемый социальный статус.

В новой работе проанализированы данные долгосрочного исследования, начатого в 2008 году, с участием сотен пятиклассников из более чем 50 школ южного Онтарио; оно все еще продолжается, и участники ежегодно проходят повторные опросы. Эти сведения дополнили воспоминаниями взрослых 24–35 лет об их поведении в подростковом возрасте.

И у мужчин, и у женщин высокий уровень подростковой агрессии сопутствует более раннему рождению детей (к 23–24 годам) и их большему количеству в целом.

Эти результаты подтверждают идею о том, что подростковое хулиганство, по крайней мере отчасти, можно считать эволюционной адаптацией, которая помогает передать свои гены будущим поколениям.

«Это исследование подтверждает, что хулиганство имеет последствия, выходящие за рамки подросткового возраста, влияя на жизнь после школы — не только для жертв, но и для самих хулиганов», — резюмирует Волк. «Мы должны обратить внимание на молодых людей, которые добиваются успеха и становятся популярными благодаря хулиганству, поскольку они переносят эти действия во взрослую жизнь и могут передавать такое поведение будущим поколениям. Если мы этого не сделаем, они станут следующими хулиганами в нашей политике, бизнесе, больницах — в ключевых сферах нашей жизни», — предупреждает профессор.

Следующим этапом проекта BRAVE будет изучение детей хулиганов.