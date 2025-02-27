Выяснилось, что тревога по разному влияет на эмоции девочек и мальчиков

Улыбки и гримасы — наш главный способ общаться без слов. Умение их «читать» помогает дружить и понимать других. Если мозг сбоит в этом, могут быть проблемы — тревога, депрессия. Ученые давно знали, что дети учатся разбираться в эмоциях, но как тревога и пол влияют на это — было загадкой.

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Ученые из Вены просканировали мозг 191 ребенка и выяснили: тревожные девочки почти не замечают радость на лицах, а у тревожных мальчиков она вызывает «шум» в голове. Результаты опубликованы в Social Cognitive and Affective Neuroscience.

В исследовании участвовал 191 здоровый ребенок 6–15 лет без серьезных неврологических диагнозов. Родители перед этим заполнили анкету о тревожности детей — например, часто ли ребенок боится или нервничает. Далее детям показывали изображения лиц — на них были мужчины и женщины с разными эмоциями: злые, счастливые, нейтральные. Задача детей заключалась в том, чтобы определить пол человека на картинке — мужчина это или женщина. Для этого они нажимали кнопку: одну, если на лице был мужчина, и другую, если женщина.

Во время этого каждого ребенка обследовали с помощью фМРТ — метода, который показывает, какие зоны мозга активизируются, когда человек думает, чувствует или выполняет действия, измеряя изменения в кровотоке и уровне кислорода.

Что выяснили?

Злые лица «зажигали» у всех детей правую веретенообразную извилину — зону, которая распознает лица, как камера телефона. Но с улыбками все оказалось необычно:

Тревожные девочки: их мозг «гас» при виде счастья. Зоны зрения, памяти и пространства (задняя часть головы, височная и теменная доли) работали слабее — как будто улыбка прошла мимо них.

Тревожные мальчики: мозг «вспыхивал» ярче в тех же местах. Радость для них — как громкий сигнал, иногда это даже слишком: обычная радость может показаться им чем-то очень важным или даже тревожным, хотя на самом деле это просто дружелюбный жест.

Ученые говорят: это может объяснить, почему тревожным детям трудно дружить. Девочка не видит, что ее зовут играть, а мальчик думает, что все слишком ему рады. Это открытие — ключ к помощи детям в общении.