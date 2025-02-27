Отношения с иностранцем: что важно уяснить еще до знакомства

Наших соотечественниц во все времена привлекали заморские женихи. Чем же? Материальное благополучие, ответственность, порядочность, уважительное отношение к женщине, хорошее образование и воспитание. Комфортные, уютные страны с минимальным количеством криминала, культура общения и почитание семейных ценностей играют огромную роль при выборе в пользу иностранца. Но лучше заранее знать и об обратной стороне брака с таким мужчиной, чтобы не случилось неприятных сюрпризов. Сваха Анна Осипова в беседе с WomanHit рассказала о преимуществах и возможных проблемах в браке с такими мужчинам.

Чем они лучше наших, «отечественных»

Российские женихи неспроста кажутся девушкам и женщинам не такими привлекательными, как заграничные. И речь тут вовсе не о внешности. Просто наши кавалеры довольно избалованы вниманием, чувствуют, что они нарасхват и ведут себя порой хуже капризных барышень.

«Иностранцы не придирчивы. Им не так, как нашим мужчинам, важны возраст, типаж, наличие детей, место проживания избранницы. Они охотно рассматривают своих ровесниц, что в России практически невозможно», — отмечает сваха.

В общении с дамой заморские женихи почти всегда максимально учтивы и уважительны. Сказывается меналитет. В ряде зарубежных стран женщина воспринимается мужчиной как равный партнер, а не «бесплатное приложение» в нарядном платье и на шпильках.

Что надо учесть до знакомства и первого свидания

Пусть даже свидание пройдет в онлайн-формате, к нему лучше заранее подготовиться, считает эксперт. Желательно знание иностранного языка. Если вы выбрали испанца или итальянца, лучше освежить в памяти английский. Большинство мужчин говорят на нем почти так же свободно, как на родном. Общаться посредством переводчика не стоит. Он частенько искажает смысл фраз, что может привести к недопониманию, и общее впечатление окажется скомканным.

Не нужно ждать от потенциального избранника инициативы. Вы заинтересованы в отношениях не меньше, чем он, а значит проявлять внимание придется и вам тоже. В противном случае, жених подумает, что вы этакая «кисейная барышня», не способная на равноценное общение и привыкшая только получать заботу и любовь, ничего не давая взамен.

Не ваш пассажир?

Есть несколько «красных флагов», которые должны заставить женщину задуматься, а лучше сразу прервать общение с иностранцем.

«Насторожить в общении с мужчиной должны негативные комментарии в адрес бывших партнерш, отсутствие общения с детьми, полное отсутствие друзей. Красный флаг — отношение к родителям. В Европе бережно чтут традиции, забота о детях и родителях является основополагающим фундаментом жизни иностранцев. Также, должны насторожить обещания каких-либо материальных благ „на входе“, когда люди еще даже ни разу не встретились», — говорит Анна Осипова.

Другие особенности поведения зарубежных кавалеров могут быть не более, чем влиянием особого менталитета. Они просто другие. Поначалу многие моменты будут казаться непривычными и даже отталкивающими, но, пожив с иностранцем какое-то время, вы поймете, что он так воспитан и считает это абсолютной нормой.

Рушим стереотипы

Некоторые дамы уверены, что за границей мужчины гораздо более жадные, чем в России. Все верно, ведь у них нет «широкой русской души», готовой отдать последнее, чтобы угодить своей принцессе. Сваха подчеркивает, что это не скряжничество, а практичность, которая не позволяет иностранцам тратиться на пустяки вроде букета из 101 розы:

«Иностранец может предложить вам разделить счет в ресторане, особенно часто это встречается у немцев. Это особенности менталитета. Таким образом он показывает свое уважение к вам, дабы вы не подумали, что он хочет вас купить. Это партнерство и уважение ваших границ, но не скупость».

«Он негативно отнесется к моему ребенку», станет его тиранить, считают невесты. И тут ошибочка. Иностранцы принимают детей своей избранницы как родных. Правда, у них самих может быть несколько отпрысков от предыдущих браков, и в ответ он будет ждать столь же теплого отношения к своим.

«Дать подзатыльник ребенку, как у нас часто принято в России, недопустимо и практически считается насилием над личностью. Если такое случится, то это прямой путь к разводу», — поясняет эксперт.

Слишком горячий темперамент иностранцев одновременно манит и отталкивает россиянок. Но он свойственнен единицам. По большей части, заграничные мужчины намного более спокойны, чем наши. Они не станут раздувать конфликт на ровном месте. А если появятся претензии к избраннице, предпочтут не замалчивать их, а мирно обговорить, решив проблему «на берегу». Учтите, что слишком эмоциональных, истеричных особ, за рубежом на дух не переносят: