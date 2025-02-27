Шесть «безобидных» женских фраз, которые приводят мужчин в ярость

Чтобы не пришлось оправдываться в духе «я не то имела в виду», предлагаем вспомнить, какие женские фразы мужчины на дух не переносят. Обоснованные претензии всегда можно высказать в разговоре по душам и стать ближе, вместо того чтобы подливать масла в огонь недопонимания.

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«Опять к друзьям?»

Найти золотую середину между тем, чтобы дружить семьями и общаться с глазу на глаз с лучшими друзьями, бывает непросто. С одной стороны, «семья — это святое», с другой, статус настоящего и верного друга для мужчины — не пустой звук. Есть множество способов конструктивно обсудить, как провести свободное время не в ущерб друг другу. Но бессмысленный вопрос-упрек, констатирующий факт, делу не поможет, а только лишь вызовет раздражение и будет восприниматься как признак гиперконтроля.

«Не стоило»

Откровенно говоря, редкий мужчина хорошо считывает намеки и знает, «чего хотят женщины». Если вы предпочитаете общаться с кавалером загадками, не обессудьте, если он преподнесет вам не тот подарок, который бы вам хотелось. Тем не менее для большинства мужчин важно угодить своей избраннице. Если в ответ на сюрприз вы заявляете, что «не стоило» этого делать — вы обесцениваете старания возлюбленного. Откровенно жаловаться на презенты тем более не стоит, иначе желание вас удивлять пропадет вовсе.

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«Всю жизнь так будешь сидеть?»

Взлеты и падения бывают в жизни каждого. А за видимым успехом, как правило, кроется ворох проблем. Если ваш мужчина не в активной фазе — взбодриться ему лучше помогут понимание и поддержка, а не критика от близкого человека. Обидная фраза «Всю жизнь так будешь сидеть?» перечеркивает всю его жизнь. С ее помощью вы демонстрируете, что, на ваш взгляд, мужчина мало чего добился к настоящему моменту и более того — не добьется никогда. В конце концов говорить такое просто жестоко. Если мужчина уважает себя, он не потерпит постоянных упреков.

«Мой бывший никогда бы так не поступил»

Сравнения с бывшими любовниками способны разрушить любые отношения. Таким образом вы демонстрируете, что прошлые отношения для вас важны и значимы, а текущие — не удовлетворяют. В редких случаях мужчина станет комплексовать и втайне ревновать вас к прошлому. Большинство не сдержится и прямым текстом посоветует вам встречаться с «образцовым» бывшим.

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«Какой у тебя смешной животик»

На первый взгляд мужчины не слишком заморачиваются над своей внешностью. Тем временем некоторые исследования показывают, что в зеркало они смотрятся чаще девушек. Особенно чувствительна тема очевидных возрастных изменений, которую лучше не затрагивать в ироничном ключе. «Какой у тебя смешной животик», — это не комплимент. Высмеивание плохо мотивирует и не способствует укреплению отношений. Если вас волнует форма партнера, попробуйте записаться в спортзал вместе.

«Проще сделать самой»

Для мужчин важно быть нужными в глазах «слабого» пола. Да, со многими вещами современные девушки способны справиться самостоятельно, впрочем, как и парни. Но умение принимать помощь может сослужить вам хорошую службу. Когда девушка в ответ на предложение помочь заявляет, что «самой проще», мужчина неосознанно делает выводы: в нем никакой нужды нет, в нем сомневаются и его не ценят. В конечном счете мужчина найдет одобрение где-нибудь в другом месте, но вам это, вероятно, не понравится.