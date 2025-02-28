Психолог объяснил, почему люди чаще стали выбирать экстремальный отдых

В последние годы набирают популярность экстремальные виды отдыха, такие как альпинизм, прыжки с парашютом и одиночные морские экспедиции. Почему люди стали отдавать предпочтение испытаниям вместо комфортного и расслабленного времяпрепровождения, «ФедералПресс» рассказала клинический психолог, кандидат медицинских наук Екатерина Орлова.

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«Когда человек преодолевает себя, он получает мощный выброс адреналина и эндорфинов, что создает ощущение радости и удовлетворения. Для многих это становится способом перезагрузки, когда разум полностью отключается от повседневных проблем», – рассказала Орлова.

Психолог отметила, что одной из главных причин популярности экстремального отдыха является жажда новых впечатлений. Современный человек все чаще ощущает нехватку острых эмоций, а городской ритм жизни порождает ощущение рутины и однообразия. Активный отдых помогает выйти за привычные границы комфорта и испытать состояние, которое можно сравнить с эйфорией.

Эксперт объяснила, что в отличие от стандартного туризма, экстремальные приключения требуют максимальной концентрации и вовлеченности. Прыжки с высоты, подводные погружения или альпинизм не оставляют времени на размышления о рабочих задачах или бытовых вопросах. Рискованные поступки представляют собой не просто отдых, а своего рода медитацию в движении, где важен каждый момент.

«Экстремальный спорт – это не просто развлечение, а способ переосмыслить свои возможности. Когда человек сталкивается с трудностями, он открывает в себе силы, о которых раньше даже не подозревал», – поделилась Орлова.

Специалист подчеркнула, что доступность соцсетей стала одним из факторов роста популярности экстремального отдыха. Видео с прыжками с парашютом, захватывающими кадрами с горных вершин и опасными водными маршрутами набирают миллионы просмотров в Сети. Люди стремятся повторить увиденное, получить уникальный опыт и запечатлеть его в своих аккаунтах.

Однако увлечение экстремальным туризмом может нести и опасность, предупредила специалист. Регулярный выброс адреналина становится своеобразной зависимостью, и путешественники начинают искать все более рискованные способы получения новых эмоций. Это может привести к травмам, проблемам со здоровьем и даже угрозе жизни.

Психолог дала рекомендацию соблюдать баланс: сочетать активный и пассивный отдых, не забывать о безопасности и осознавать границы своих возможностей для того, чтобы сохранить свое здоровье.

«Выбор между комфортом и экстримом остается вопросом индивидуальных предпочтений. Но очевидно, что для многих людей ощущение настоящей свободы связано не с лежанием на пляже, а с преодолением себя и выходом за пределы привычного», – заключила эксперт.

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