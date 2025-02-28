Эксперт перечислил частые проблемы вернувшихся с СВО бойцов

Генеральный директор НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Минздрава Светлана Шпорт раскрыла, с какими проблемами чаще всего обращаются за психологической помощью бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишут «Ведомости».

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По словам психолога, чаще всего россияне обращались с такими проблемами, как нарушение сна, настроения, тревожность, тяжелые воспоминания, сложности с адаптацией к мирной жизни, обострение семейных вопросов, а также злоупотребление алкоголем и восстановление сексуальной жизни.

При этом врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны Руслан Попов обозначил и другую проблему, которая наметилась в России — нехватка психологов для работы с вернувшимися с СВО бойцами.

С ним согласилась военный психолог Татьяна Шнитко. Она отметила, что участники спецоперации не хотят обращаться к психологам, особенно к девушкам или неслужившим мужчинам. Об этом также заявил ветеран СВО Валерий Зинкевич. По его словам, тяжело общаться со специалистом, который не имел опыта военных действий, «поскольку гражданские не понимают, с чем военнослужащим пришлось столкнуться».

Представитель Минздрава Елена Шешко, в свою очередь, заявила, что на сегодняшний день сложно оценить дефицит кадров. По ее словам, сделать это можно будет после того, как военнослужащие вернутся с передовой. При этом, она обратила внимание на то, что в среднем сессия у психолога длится 45-60 минут, в связи с чем один специалист в день сможет принять не более десяти человек. Она также подтвердила, что не каждый психолог сможет оказать помощь участникам СВО из-за отсутствия необходимых знаний в работе с такой спецификой.

Ранее психолог областной многопрофильной клинической больницы Виктория Шевченко раскрыла эмоциональные переживания эвакуированных жителей Курской области. По ее словам, пережившие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) россияне не выключают на ночь свет, просыпаются от незначительного шума, часто вспоминают события, которые им пришлось пережить до эвакуации.