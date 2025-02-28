Психолог оценил тренд на кормление грудью повзрослевших детей

Женщины, которые на камеру кормят грудью повзрослевших детей без учета их потребностей, пытаются добиться популярности, заявила 360.ru психолог Надежда Резенова. По ее мнению, ребенка следует кормить грудью максимум до трех лет.

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«Если на первом месте в подобных роликах — мать, ее желание выделиться, то фокус внимания не на ребенке и его потребностях, не на заботе, а именно на продвижении женщины. <...> Здесь <...> это на камеру — однозначный пиар, хайп», — подчеркнула Резенова.

По ее словам, грудное вскармливание — достаточно интимный процесс. Специалист посоветовала матерям дать возможность детям своевременно отделиться от них во избежание проблем с самостоятельностью.

Депутат Татьяна Буцкая ранее заявила, что работодателей следует обязать оборудовать помещения для грудного вскармливания. По словам парламентария, женщины вынуждены кормить грудью младенцев у всех на виду.