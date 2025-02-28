Универсальные подарки на 8 Марта

Совсем скоро наступит самый нежный праздник в году — Международный женский день. 8 Марта всех дам принято баловать подарками, вниманием и букетами цветов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по этикету и межкультурным коммуникациям Светланой Грохотовой, что можно подарить в этот день маме, сестре, коллеге или хорошей знакомой.

© unsplash

По словам специалиста, важно разделять категории подарков, потому что их посыл будет меняться в зависимости от получателя.

Подарок коллеге

В случае с коллегой выбрать подарок сложнее, чем близкому, считает эксперт, потому что мы не всегда знаем наверняка об интересах и о вкусах человека.

«Если хочется порадовать коллегу лично, стоит выбирать более нейтральные виды подарков: сувениры, сертификаты, наборы для домашнего уюта. Лучше не покупать парфюм, косметические средства или элементы одежды. Такие подарки коллега может не понять. К примеру, если вы подарите набор для душа, она может счесть это как намек на неприятный запах», — пояснила Грохотова.

В крупных компаниях обычно организовывается общий обед с угощениями и поздравлениями, но в этом случае все равно можно поздравить коллег индивидуально, отметила эксперт.

Куда сходить в Москве в марте

Концерты, выставки и стендап: куда сходить в Москве в марте

«Если женщины на работе хотят обменяться подарками друг с другом, можно выбрать символические сувениры. Не стоит дарить слишком дорогие подарки. По той причине, что не каждая коллега сможет ответить равносильным подарком, из-за чего будет чувствовать себя неловко», — предупредила собеседница «ВМ».

Подарок начальнице

Разумным по стоимости должен быть подарок и для женщины-руководителя, заметила Грохотова.

«Дело далеко не в его стоимости, а во внимании и в персонификации. Пусть это будет что-то не очень дорогое и роскошное, но при этом с индивидуальными инициалами. Это будет продуманный подарок, который приятно получить любому человеку. Например, можно подарить скатерть, где с края будут выгравированы инициалы руководителя», — предложила эксперт.

Для учителей и воспитателей

По ее мнению, с оригинальными подарками для учителей и воспитателей в детском саду будет немного сложнее. Их каждый год буквально задаривают однотипными презентами, поэтому выделиться из толпы не всегда легко.

«Если родители особенно внимательны и смогли узнать индивидуальные предпочтения воспитателя или учителя, то, конечно, нужно отталкиваться от этих желаний. Если же такой информации нет, можно найти наборы необычного чая или кофе. В любом случае получить подарок всегда приятно. Но стоит быть осторожными с алкоголем, потому что у нас многонациональная страна и это может обидеть людей определенной веры. Как бы симпатично ни выглядел набор алкоголя со стеклянными бокалами, лучше не покупать такой презент», — уверена специалист.

Универсальные подарки

Классическим подарком многие считают сертификат: по сути, человек дарит денежные средства, но в виде карты, пояснила эксперт. Такой вариант хорошо подходит для учителя, руководителя или воспитателя. В таком случае женщина гарантированно приобретет то, чем будет пользоваться, а человеку не придется серьезно задумываться о подарке.

«Стоит подарить сертификат не для магазина косметики или одежды, а подарить карту на какую-то услугу. Например, отдых в спа-салоне или сертификат на гидромассаж. Но лучше выбирать сетевые комплексы, которые имеют несколько точек по городу, чтобы у человека было больше возможности попасть на сеанс и воспользоваться услугой», — уточнила Грохотова.

Еще один универсальный подарок — это цветы. По словам эксперта, это самый популярный подарок на 8 Марта, которому будут рады многие женщины.

«Цветы создают ощущение праздника, и каким бы банальным ни был этот подарок, его приятно получать всем. Только здесь важно позаботиться о транспортировке. Если вы планируете поздравить близкого человека прямо на работе, подберите такой букет, который будет удобно везти домой. Можно выбрать композиции в закрытой коробке, которые, помимо прочего, можно дополнить сладостями или ароматическими свечами», — предложила специалист.

Также отдельные наборы свечей или диффузоры для дома станут хорошим подарком, который можно подарить не только близким, но и коллеге. Не все люди готовы позволить себе потратить деньги на такие вещи, однако они создают особый уют и атмосферу в доме, поэтому тоже станут хорошим подарком, заверила Грохотова.

А для тех, кто хочет подарить на 8 Марта книгу, «ВМ» подготовила специальную подборку произведений для прекрасных дам в соответствии с их характером.