Почему попытки стать счастливее превращаются в ловушку

Исследователи из Университета Торонто в Скарборо выяснили, что постоянные попытки стать счастливее могут привести к обратному эффекту, поскольку истощают нашу умственную энергию. Это снижает самоконтроль и делает нас более склонными к импульсивным решениям, которые в итоге ухудшают самочувствие. Статья опубликована в Applied Psychology: Health and Well-Being.

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Почему счастье ускользает

Феномен, известный как «парадокс счастья», изучается уже более десяти лет, но его причины до сих пор оставались неясными. Новое исследование показало, что поиск радости требует ментальных ресурсов, а постоянное самонаблюдение и стремление «чувствовать себя лучше» утомляет не меньше тяжелой работы.

«Погоня за счастьем похожа на эффект снежного кома: вы стараетесь стать счастливее, но эти усилия истощают вашу способность делать то, что действительно приносит радость», — объясняет автор исследования Сэм Маглио.

Например, после долгого рабочего дня у нас меньше сил на полезные привычки, и вместо прогулки или общения с близкими мы выбираем прокрастинацию в соцсетях. Подобным образом попытки «поймать счастье» могут истощать нас, мешая выбрать действие, которое действительно улучшают настроение.

Как ученые это проверили

В рамках нескольких экспериментов исследователи протестировали сотни участников. Они обнаружили, что те, кто чаще стремился к счастливой жизни, сообщали о меньшей способности к самоконтролю и самодисциплине.

В одном из экспериментов участникам показывали рекламу со словом «счастье», а потом давали шоколад и просили оценить его вкус. Выяснилось, что те, кто увидел рекламу, съели больше шоколада, чем те, кто не столкнулся с этим стимулом. Это подтверждает, что стремление к счастью может изматывать и делать нас более подверженными соблазнам.

В другом эксперименте участников попросили делать выбор между предметами: одной группе говорили выбирать то, что сделает их счастливее, возможно в будущем, а другой — просто следовать личным предпочтениям. Затем обе группы выполняли задание на проверку силы воли, и первая группа сдавалась быстрее.

Как перестать гоняться за счастьем

Исследователи сравнивают погоню за счастьем с песком: если сжать его в ладони слишком сильно, он высыплется.

«Просто расслабьтесь. Не пытайтесь все время гнаться за мечтой, наслаждайтесь маленькими мелочами», — советует Маглио.

Вместо стремления к постоянной эйфории стоит обращать внимание на то, что уже приносит удовлетворение, и ценить это.