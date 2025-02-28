Психолог назвала профессии, в которых приходится «выключать чувства»

Для работы это необходимо хирургам, полицейским, военным.

Они испытывают колоссальную нагрузку на психику, сообщила Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Возьмём такие профессии, как полицейские, военные, хирурги и патологоанатомы — это те люди, которые сталкиваются с болью и чем-то очень тяжёлым для психики. Они сталкиваются с этим со времён обучения, и потом это на всю жизнь. Если они всё время будут всё близко к сердцу воспринимать, проживать эти негативные эмоции, то через какое-то время такие люди станут профнепригодны. Поэтому происходит профессиональная деформация, они выключают чувства и эмоции. В работе им это помогает, но это ломает их жизнь и здоровье. Спустя время они замечают, что у них появились проблемы».

Ранее Соловьёва заявила, что перфекционисты и трудоголики лишают себя радости. Первые получают удовлетворение только в случае идеального результата проделанной работы. Вторые — не видят ценности в отдыхе и удовольствиях.