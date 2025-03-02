Как определить свой тип влюбленности

Ученые из Австралийского национального университета изучили, как разные люди испытывают чувства любви в самом начале отношений. Результаты были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

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Исследователи разделили 809 молодых людей, испытывающих романтические чувства, на четыре типа влюбленных, основываясь на различиях в их поведении и эмоциональных реакциях. Среди критериев были такие: насколько сильные чувства испытывают, как часто думают о партнере, насколько преданы и как часто занимаются сексом.

Доктор Адам Боде, который руководил исследованием, отметил: «Мы все любим по-разному, и некоторые, когда влюблены, могут заниматься сексом до 20 раз в неделю!»

В ходе исследования были сформированы следующие категории:

Умеренные любовники, составляющие более 40% участников, ведут себя обычно: их чувства не столь яркие, но они остаются преданными партнерам, сексуальная активность у них средняя.

С повышенным либидо (9,64%) отличаются очень высокой сексуальной активностью — до 10 раз в неделю. Они также склонны к частым путешествиям, тратят больше денег и курят чаще.

Интенсивные любовники (29%) переживают влюбленность наиболее ярко, постоянно думают о своем партнере и занимаются сексом часто, но меньше чем с «высоким либидо» их также называют «сумасшедшими в любви»; такие люди влюбляются быстрее и чаще.

Мягкие или романтические любовники (20%) показывают самые слабые проявления эмоций в любви: они влюбляются быстро, но их чувства менее интенсивны, и сексуальная активность у них низкая.

О чем это говорит?

Ученые считают, что такие данные помогут разобраться, как работают отношения. Например, почему на старте романа некоторые пары так активны в постели — это может быть связано с силой их чувств.