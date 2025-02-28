Десять главных мифов о мужской сексуальности

Super собрал стереотипы о мужской сексуальности, которые искажают представления о мужчинах и их интимной жизни. Интересные факты и развенчивание мифов читайте в материале.

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О мужской готовности к сексу «здесь и сейчас» ходят легенды. Но почему тогда отсутствие секса в браке — настолько распространенная проблема? Развенчать популярные мифы о мужской сексуальности Super помогли психолог, сексолог Екатерина Устинова и психолог Татьяна Белая. Разобрались, почему расхожие мифы о мужской сексуальности — неправда.

Миф 1: Мужчины всегда хотят секса

Стереотип вокруг мужской озабоченности существует неслучайно: в подростковом возрасте и до 20-25 лет имеет место быть физиологическая гиперсексуальность, и даже в этот период жизни далеко не все и не всегда готовы к сексу. По словам психолога, сексолога Екатерины Устиновой, сексуальная функция в нашей культуре прочно ассоциируется с мужской идентичностью и самоопределением. Часть мужской социализации включает завышенные требования к количественным проявлениям мужской сексуальной функции: больше, чаще, дольше. И этот миф — один из ее плодов.

С возрастом либидо снижается естественным образом. Кроме того, на наличие сексуального желания влияет уровень стресса, проблемы со здоровьем. Важна и эмоциональная составляющая, качество отношений: например, если партнерша выражает недовольство сексом, притворяться половым гигантом у большинства мужчин не получится. Нарциссы, абсолютно безразличные к мнению женщины и предающиеся беспорядочным любовным утехам, — распространенный типаж разве что в кино.

"Проведенные исследования обнаружили, что реальные аппетиты мужчин существенно скромнее, чем заявленные ими. Опросы пар показали, что женщины бывают не удовлетворены частотой секса не меньше, а иногда и больше, чем партнеры. Было даже подсчитано время, проводимое пользователями на порносайтах, — и оно редко превышает 5 минут, а вовсе не часы, как можно было бы вообразить. За повышенной сексуальной потребностью часто скрывается не либидо как таковое, а потребность в близости или эмоциональной разрядке — и это не имеет отношение к физиологии. Реальность такова, что многим мужчинам качество отношений важно не меньше, чем просто секс. И с возрастом, формированием устойчивой идентичности и зрелостью количество таких мужчин увеличивается", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 2: Мужская сексуальность — это физическая сила

Многие девушки считают, что спортивное тело — гарантия выносливости, в том числе в постели. Однако рельефные мышцы не обещают секс-марафона, скорее наоборот. Изнурительные тренировки в погоне за эффектным телом часто приводят к тому, что на секс не остается ни времени, ни желания. Спорт легко может быть способом сублимации сексуальной энергии. Это не значит, что все спортсмены страдают от эректильной дисфункции, но и связывать физическую форму с высоким либидо бессмысленно.

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"Согласно недавнему исследованию, физическая сила может быть связана с большим количеством сексуальных партнеров и более высокими шансами на долгосрочные отношения. Но не будем забывать, что это усредненные значения, и данные заведомо актуальны не для всех спортсменов. К тому же, мощное тело не гарантирует отсутствия психологических проблем, которые снижают либидо. В то же время человек любого телосложения может быть сексуально активным, поэтому физическая форма мужчины мало что может рассказать о его предпочтениях в интиме", — Татьяна Белая, психолог.

Миф 3: Количество половых связей

Согласно стереотипам, девушке полагается хранить целомудрие как можно дольше, в идеале — до замужества, а мужчине тем временем не возбраняется набираться опыта. Как несправедлив такой вывод в сторону современных женщин, несправедлив он и в сторону мужчин. Предпосылки у подобных убеждений в основном культурные: в мире существует немало традиций, подразумевающих, что женщине предстоит «подтвердить» свою невинность в первую брачную ночь. Мужская социализация, напротив, предписывает иметь большое количество половых партнерш — это предмет гордости и способ подтверждения собственной маскулинности.

"Проведенные исследования обнаружили, что мужчины в опросах существенно завышают количество своих сексуальных партнерш, чтобы соответствовать планке, в то время как женщины его сильно занижают, потому что стыдятся. Реальное же количество половых партнеров у тех и других примерно сопоставимо. Стоит помнить, что все люди разные. И многим мужчинам комфортны длительные отношения с минимальным количеством партнерш, в то время как для других постоянные отношения не интересны в принципе на протяжении всей жизни", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 4: Мужчина не должен проявлять эмоции

В обществе широко распространено ошибочное представление об эмоциональности как черте слабого человека, особенно если речь идет о мужчине. Тем временем непрожитые эмоции и чувства — это прямой путь ко внутренней неудовлетворенности, неврозам, депрессии, психосоматике, болезням. Привычка мужчины подавлять эмоции приносит вред не только ему самому, но и отношениям с партнершей. Но в конечном итоге именно эмоциональный контакт позволяет людям выстраивать доверительные долгосрочные отношения.

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"Важно разделять эмоции и поведение. Эмоции с нами случаются — это сигналы, как зрение или слух. А поведение мы выбираем сами и несем за него ответственность. Попытки отрицать и прятать эмоции ведут к повышению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, наркомании и суицида у мужчин. На сегодняшний момент важно признать, что эмоциональная сфера очень важна и является частью нашей человеческой природы, позволяющей выстраивать близкие отношения с партнершами и собственными детьми", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

"Многих мужчин с ранних лет учили не проявлять свои эмоции: «Мужчины не плачут», «Не позорь родителей при людях». Такие стереотипы в воспитании могут сослужить плохую службу. Независимо от пола мы каждый день испытываем различные эмоции. А постоянное игнорирование, подавление своих чувств может привести к серьезным конфликтам и нанести вред физическому здоровью. Поэтому очень важно научиться говорить о своих чувствах с партнершей в формате «я злюсь, потому что...». Таким образом освобождаясь от эмоционального заряда, но не обижая девушку", — Татьяна Белая, психолог.

Миф 5: Мужская сексуальность не меняется с возрастом

Степень полового влечения меняется на протяжении всей жизни человека. Считается, что либидо мужчин достигает своего пика в возрасте 20 лет. Универсального для всех возраста окончания сексуальной активности не существует. Тем не менее для большинства свойственно постепенное угасание влечения к почтенному возрасту. Как правило, жалобы на проблемы с эрекцией поступают от мужчин после 40 лет, но нередки случаи «сбоев» и среди молодых парней. Соответственно, если не лечить нарушения, попрощаться с сексом можно очень рано. В то же время секс возможен и в 70 лет, но вероятность успеха с возрастом снижается.

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"Мужчина проходит путь от физиологической повышенной сексуальности в подростковом возрасте, когда гормональный фон еще не стабилизировался и очень высок, чтобы обеспечить телу развитие, через период стабильности к физиологическому снижению сексуальной потребности. За это время меняется личность, меняется тело, социальный и семейный статус, бывают взлеты и падения — разумеется, все это отражается на переживании и проявлении сексуальности мужчиной. И помимо физиологических изменений гигантскую роль в этом процессе играют психологические, социальные, отношенческие и культуральные факторы", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 6: Мужчины — опытные любовники

На сексуальное образование мужчины и его опыт в интиме оказывает влияние огромное множество факторов, и либидо — не главный из них. Очевидно, что стеснительные парни не станут перебирать партнерш из-за внутренних барьеров, а симпатичные экстраверты с большей степенью вероятности получат богатый сексуальный опыт. Даже количество детей не дает объективно судить о «распутстве» мужчины. Его контакты могут ограничиваться матерями наследников. При этом у бездетного холостяка может быть бурная сексуальная жизнь и, собственно, большой опыт. Общественные ограничения (и религия в том числе) также играют важную роль.

"Хороший секс не определяется ни длительностью и частотой половых актов, ни количеством партнерш. Гораздо большее значение имеет способность прислушиваться к партнерше, думать о ее удовольствии, умение наслаждаться контактом и интимной близостью. Впитывая свои представления о сексе из медиа и порно, мужчины часто усваивают неверные и нереалистичные представления о сексе и женском удовольствии. Это ведет к стремлению воссоздать увиденные сцены или соответствовать нереальным ожиданиям. Только открытость друг другу и новому опыту позволяет познать всю глубину сексуального контакта. Другими словами, даже секс с сотней партнерш не сделает мужчину потрясающим любовником, если он относится к партнерше как к тренажеру, а к сексу — как к набору техник", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 7: Мужчины ищут секса без отношений

Мужчине не меньше чем женщине хочется быть желанным партнером, при этом официальный статус «пары» играет второстепенную роль. Формально «отношений» между мужчиной и женщиной может и не быть, если секс по дружбе искренне устраивает обоих в качестве удовлетворения физических потребностей. Но вот симпатия в большинстве случаев желательна. Кроме того, если речь не идет о случайном сексе, мужчине отношения только на руку — наличие постоянной партнерши гарантирует наличие регулярной половой жизни.

"Многие мужчины воспринимают женщин просто как объект для сексуального удовольствия, а не личность для отношений. Особенно это характерно для очень молодых мужчин, которые еще не видят ценности в отношениях как таковых, но имеют высокую сексуальную потребность. Надо сказать, что и многие женщины предпочитают секс без обязательств и отношений. И это не мешает им получать удовольствие в процессе. В этом смысле современные мужчины и женщины вполне сопоставимы", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 8: Биология влияет на мужскую сексуальность

Мужская сексуальность формируется под воздействием воспитания, общества и образования. А учитывая архетип добытчика-защитника и анатомию — мальчики по всему миру подвержены, в общем-то, одним и тем же стереотипам. Хорошим примером, как воспитание влияет на сексуальность, могут быть парни из неполных семей. Им свойственны мягкость, терпимость, способность к эмоциональной поддержке и сопереживанию. Они, как правило, менее агрессивны и более внимательны к потребностям противоположного пола.

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"Биология, безусловно, влияет на сексуальную функцию. Но наша сексуальность гораздо шире одной только способности провести половой акт. Поведение, сексуальные сценарии, требования к партнерше и отношениям, умение быть в контакте с партнершей и самим собой во время секса, требования к тому, как себя вести в сексе, — все это формируется под влиянием не биологических факторов. Мужчина растет в парадигме культуральных и социальных установок и требований. Именно они определяют отношение к мастурбации, первому сексуальному опыту, к ориентировке на отношения или на случайный секс", — Екатерина Устинова, психолог, сексолог.

Миф 9: У мужчин никогда нет сексуальных проблем

Сексуальные проблемы могут быть как у мужчин, так и у женщин. На первый взгляд, для женщин важнее эмоциональная составляющая и условия полового акта. Однако мастерство мужчин в постели считается частью их маскулинности, а значит, малейшая неудача больно бьет по самооценке мужчины. Не говоря уже про усталость и стресс, которые «убивают» либидо. Мужчины крайне щепетильно относятся к сексуальным пролетам, просто потому, что боятся показаться «ненастоящими мужиками». Опять же, в силу стереотипов.

"Существует стереотип о том, что сексуальные проблемы мужчин и женщин разнятся — якобы женщина больше зависит от эмоционального состояния. Однако считать мужскую сексуальность лишенной эмоциональной составляющей было бы неправильно. Как у мужчин, так и у женщин сексуальный дискомфорт может быть связан с физиологическими нарушениями, но чаще всего имеют место психологические причины: недовольство собой, высокий уровень тревоги, сильный или длительный стресс, депрессия, пережитые в прошлом травмы", — Татьяна Белая, психолог.

Миф 10: Мужская сексуальность не подвержена влиянию общества

Стереотипы о том, каким должен быть настоящий мужчина, плохо сказываются на поведении и интиме у мужчин. Мужчина, который занимается сексом, чтобы самоутвердиться, считается бабником. Тем временем мужчина, у которого не было секса до брака, — неполноценным. Отсюда и стремление парней поскорее пройти «инициацию» первым сексом, чтобы стать «нормальными». Ко всему прочему, если женщина откажет потенциальному партнеру в сексе — это поступок, достойный уважения, а если мужчина попробует избежать полового акта — он, опять же, «какой-то не такой». Так что мужская сексуальность страдает от общественных устоев не меньше женской, но о проблемах парней не принято говорить вслух.

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