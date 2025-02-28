Психотерапевт объяснил, можно ли взять больничный из-за депрессии

Среди россиян продолжает расти спрос на антидепрессанты из-за моды на диагностику депрессии, заявил психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Зачастую люди даже не обращаются к профильным специалистам, а читают о симптомах диагноза в интернете и проецируют их на себя. Могут ли при депрессии в России дать больничный и при каких еще нетипичных ситуациях это возможно, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, россияне действительно могут получить больничный лист при наличии психического расстройства, в том числе если диагностирована депрессия.

Больничный лист при психических расстройствах могут выдать врачи-неврологи в государственных или частных поликлиниках. Также больничный может дать врач-психиатр в психоневрологическом диспансере, если для этого есть показания, например отсутствие трудоспособности, — рассказал специалист. — Когда у человека наблюдаются явные симптомы депрессии, его признают временно нетрудоспособным и оформляют больничный.

При этом такой больничный лист могут дать и при других психологических заболеваниях, которые протекают даже в более тяжелой форме, чем депрессия, отметил врач.

Например:

тревожное расстройство;

выраженная неврастения;

биполярное аффективное расстройство;

шизофрения.

Данные психические расстройства предполагают, что пациент временно утрачивает трудоспособность и не может выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, — пояснил Вилков.

По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, в России не существует ограничений в получении больничного листа по каким-либо заболеваниям. Если специалист устанавливает факт нетрудоспособности, то человеку оформляют больничный.

Больничный лист дают человеку во все случаях, когда у него есть признаки нетрудоспособности. Под это подходит все. Например, если водитель автобуса повредил руку, у него нет высокой температуры, но есть ушиб, вывих или перелом, то ему оформят больничный. Врачи выделяют более двух тысяч болезней, у которых есть различные проявления. И при каждом из них можно оформить больничный лист, — заверил доктор.

Терапевт уточнил, что единственным ограничением для получения больничного листа является «отсутствие заболевания».

Если человек ничем не болеет, но хочет взять больничный, чтобы не работать, ему врач его не выдаст. У пациента должны быть признаки заболевания, которые не позволяют ему исполнять свои профессиональные обязанности, — заключил Кондрахин.

6 февраля Министерство здравоохранения РФ предложило внести изменения в порядок оформления больничных листов. Нововведения затронут те документы, которые предполагают обязательную экспертную оценку временной нетрудоспособности.

В январе также стал известен максимальный размер выплаты по больничному в 2025 году.