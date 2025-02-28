Психолог рассказала, кто чаще первым идет на примирение в паре и почему

Согласно опросу, 53 процента женщин признали, что первыми идут на примирение с мужчиной, независимо от причины.«Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему женщины первые идут на контакт и пытаются завершить конфликт.

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По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с партнером из-за своей «зависимости» от мужчины.

Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение, — считает психолог.

Также женщины могут первыми мириться с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные, отметила Наумова.

Если женщина работает над собой, посещает психолога, то она лучше осознает свои эмоции и чувства, быстрее приходит в норму после конфликта. Она проанализирует происходящее и первая подойдет к партнеру, чтобы объяснить, как этот конфликт отразился на ней и на нем. Таким образом она показывает ему пути решения конфликтной ситуации и происходит примерение по ее инициативе, — объяснила специалист.

Кроме того, психолог считает, что быстрее на контакт идет тот, кто более чувствителен к ссорам, чтобы закрыть конфликт.

Большинство женщин более гибкие, быстрее умеют справляться с обидами, поэтому готовы первыми пойти на уступки и помириться со своим мужчиной, — заключила собеседница «ВМ».

Иногда расставание помогает партнерам переосмыслить ошибки и построить более здоровые отношения. Но намного чаще бывают ситуации, когда возвращение — это застревание в прошлом и проигрывание своих психотравм. Каким мужчинам не стоит давать второй шанс, «ВМ» узнала у психотерапевта Анастасии Клименко.