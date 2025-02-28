Как внутренние установки управляют карьерой и личной жизнью

Внутренние установки невидимы и неосязаемы, но они жестко определяют наш жизненный сценарий и, соответственно, всю нашу жизнь. Представьте, что ваш разум — это мощный компьютер, а установки — это программы, которые запускаются автоматически каждый день. Они определяют, как мы реагируем на события, происходящие с нами, как принимаем решения и как выстраиваем отношения с партнерами и друзьями. Как такие установки влияют на нашу жизнь в разных сферах и как от них избавиться, WomanHit рассказала психолог с 20-летним стажем работы, КПТ-терапевт, руководитель психологического кабинета Елена Гриценко-Бринкман.

Как это работает

Когда-то давно, в детстве, мы неосознанно загружали эти «программы» из ближайшего окружения — родители говорили: «девочки не должны…», «мужчины всегда…», «чтобы чего-то достичь, нужно работать сутками», «честным путем много не заработаешь…». Психолог:

«И вот теперь эти записи звучат у нас в голове как старые пластинки, очень часто даже без нашего осознания. Но эти установки — не приговор, а всего лишь набор убеждений, которые можно и нужно настроить заново или перепрограммировать, постепенно и терпеливо создавая код для счастливой личной жизни и успешной карьеры».

Карьера: как убеждения влияют на наши возможности

Допустим, с детства вы впитали установку, в которую глубоко внутри верите и которая звучит категорично: «Успех приходит только через страдания и лишения». С такой программой вы, вероятнее всего, будете выбирать токсичные рабочие условия, пренебрегать отдыхом и здоровьем. Наш эксперт:

«Так происходит потому, что ваша программа говорит: „Только так можно добиться результата“. И с грустью будете наблюдать, как ваш коллега с другой программой „Успех возможен через баланс и развитие“ — будет двигаться к целям более эффективно и радостно».

Или представьте, что вы — умная, целеустремленная женщина, обладающая ценными навыками и опытом. Но внутри вас живет неуверенный голосок, шепчущий: «Ты недостаточно хороша. Тебя не оценят по достоинству. Лучше и не пытаться». Это и есть установка — глубинное убеждение, которое подрывает вашу самооценку и мешает достичь желаемого.

«Вместо того, чтобы бороться за повышение, вы отказываетесь от него, считая себя недостойной. Вместо того, чтобы заявить о своих идеях на совещании, вы молчите, убеждая себя, что ваши предложения все равно никто не воспримет всерьез», — отмечает психолог.

Еще одна популярная установка: «Женщина на руководящей должности — это аномалия». Вероятно, она впиталась из окружающего мира, где доминируют стереотипы, и блокирует стремления к карьерному росту.

«Такая женщина неосознанно саботирует свои успехи, отказывается от возможностей, считая, что ей не место на вершине», — подчеркивает специалист.

Отношения: почему мы привлекаем не тех партнеров

В личных отношениях происходит то же самое. Здесь установки играют еще более важную роль. Например, если вы убеждены, что «любить = жертвовать», вы будете привлекать партнеров, требующих постоянных уступок, или сами станете таким человеком. Психолог:

«Результат таких отношений — вы будете полностью истощены, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям, или почувствуете себя обязанным всем вокруг».

Важно понять, что от внутренних установок невозможно избавиться полностью, как от назойливой мухи. Они являются частью нашего автоматического мышления, сформировавшегося под влиянием детского опыта и окружающего нас социума.

«Мы можем научиться управлять ими, заменить негативные убеждения на более реалистические и поддерживающие, и, что особенно важно, приучить себя их активно использовать! Это похоже на перепрограммирование своего внутреннего компьютера, замену устаревшего программного обеспечения на более современное и эффективное», — утверждает наш эксперт.

Как изменить негативные установки

Первый шаг — осознать существование своих ограничивающих программ

Это как обнаружить вирус в компьютере — пока не знаешь о его существовании, он продолжает портить систему. Психолог:

«Попробуйте задать себе вопросы: какие мысли посещают меня в моменты неуверенности? Какие убеждения мешают мне стремиться к большему или впустить в свою жизнь качественные отношения? Будет полезно, если вы заведете дневник, записывая свои мысли и чувства, возникающие в повторяющихся ситуациях».

Помочь себе распознать свои установки можно, проанализировав семейные истории, традиции и вспоминая, какие фразы чаще всего слышали в детстве.

Второй шаг — переосмыслить свои проблемы

В психологии такую технику называют «рефреймингом». Взять, к примеру, частую установку: «Любовь = страдания». Можно переформулировать ее как: «Любовь = гармоничное развитие обоих партнеров» или «Любовь = совместный рост и учет собственных потребностей и потребностей партнера».

Третий шаг — практика новой реальности

Самый важный и, пожалуй, самый сложный шаг. Начните действовать так, будто ваша новая установка уже работает. Эксперт:

«Если вы хотите заменить „Я недостоин(на)“ на „Я достоин(на) лучшего“, начните с маленьких шагов: говорите „нет“ там, где раньше соглашались, инвестируйте в себя, окружайте себя людьми, поддерживающими ваш рост».

Важна и визуализация

Для более легкого внедрения новых установок в свою жизнь — визуализируйте! Каждый день представляйте себя живущим в реалиях новых программ. Как вы будете действовать? Какой будет ваша походка? А тембр голоса? Такое упражнение помогает вашему мозгу «прокачать» новые помогающие способы мышления.