Психолог назвал причину нежелания молодежи взрослеть

За появление большого числа людей, живущих сегодняшним днем и не желающих брать ответственность за себя и своих близких, стоит сказать спасибо предыдущему поколению карьеристов. Об этом «Мосленте» рассказала семейный психолог Светлана Ладейщикова. Вместе с ней мы разбирались, насколько опасно быть инфантильным сегодня, и чем это может грозить.

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Про эффект маятника

По словам психолога, новые тренды в обществе — стремление молодежи не брать на себя ответственность за завтрашний день, отказываться от стабильной работы ради поиска себя или путешествий, а потом болезненно возвращаться к повседневной необходимости зарабатывать — это последствия поведения людей, которым сейчас за 40, а то и за 50.

«Маятник все время качается, — говорит Светлана Ладейщикова. — Не так давно был общий тренд на построение карьеры и успешный успех. Тогда очень многие были убеждены, что нужно буквально рваться вперед к большим доходам и высоким должностям, а то и зубами рвать все, что препятствует достижениям. И люди настолько этим увлеклись, что были буквально пережеваны этой погоней за успехом. Они отдавали ей все свои силы, буквально свою жизнь, семьи рушили, только бы не упустить возможность подняться еще на ступень выше. И все это видели их дети».

По словам эксперта, не только сегодняшние 20-летние не хотят для себя повторения подобного опыта, но и их родители не желают детям такой жизни. В итоге взгляд на реальность неизбежно меняется в сторону личного комфорта, но с присущим нашей стране максимализмом.

Про маленькие центры Вселенной

Вторая причина относиться к своей жизни довольно легкомысленно — привычка многих молодых людей считать себя центром мира. И вот тут уже виноваты родители.

«В какой-то момент наше общество стало крайне детоцентричным, — продолжает психолог. — И семьи стали выстраиваться не вокруг пары, а вокруг желаний и потребностей ребенка. Все, что нам не додали в детстве, мы стремились принести своим детям. Мы хотели, чтобы они ни в чем не нуждались, узнали как можно больше нового, поездили по миру и так далее».

Вот только, как говорит специалист, все эти блага были выданы еще до того, как у детей возникло понимание, что им этого не хватает. И они просто не могли и не смогли оценить их по достоинству, зато сумели поверить, что их мир — именно такой, сразу предлагающий все самое лучшее.

«Если ребенку создают максимально безопасный мир, в котором ему не нужно как-то активно проявлять себя, чего-то достигать, прилагать усилия, он начинает верить, что реальность и дальше будет именно такой, — объясняет Светлана Ладейщикова. — А потом оказывается, что она может повернуться принципиально иной стороной и создать условия жизни, к которым такой ребенок просто не будет готов».

Про первую волну

По словам психолога, первым поколением, столкнувшимся с подобной ситуацией, были миллениалы. Им сейчас как раз около 40 лет.

«В их среде уже была группа, которая могла позволить себе полностью уйти в творческое самовыражение и поиски себя, — говорит психолог. — Но это работало, пока у родителей были ресурсы, чтобы поддерживать своего ребенка. Примерно так же это работает и в случае с сегодняшними молодыми людьми — уже детьми этих миллениалов, которые успели столкнуться с реальностью и пережить давление идеи об успешном успехе».

Проблем людям, поверившим, что могут жить вне рамок системы, добавляет и изменившаяся ситуация в мире. Грубо говоря, когда жизнь начинает дорожать, а ресурсы — обесцениваться, приходится срочно что-то делать.

«И прекрасные представления о комфортной жизни, где потребности человека, как личности, ставятся во главу угла, начали рассыпаться, — продолжает эксперт. — Духовные ценности — это прекрасно, но удержаться наплаву только за их счет уже не получается».

Про выход из положения

Тех, кто уже попал в неприятную ситуацию, где розовые очки разбились стеклами вовнутрь, могут спасти от депрессии и серьезных проблем навыки приятия реальности и коммуникации с другими. А сегодняшним родителям придется искать некий срединный путь в воспитании ребенка, чтобы он не пропустил свое детство, но и оказался готовым к взрослой жизни.

«Мы живем обычной жизнью, хотим строить семьи и уже сами растить детей, — говорит психолог. — Но, если мы совершенно не готовы к задачам и вызовам этой жизни, сама идея брать ответственность за кого-то еще может пугать. Может быть, в этом тоже кроется одна из причин, почему молодые люди все позже заключают браки и рожают детей».

По словам Светланы Ладейщиковой, единого рецепта для всех, как правильно воспитывать ребенка, не существует. Но есть один общий принцип, которого следует придерживаться.