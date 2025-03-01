Кто такие зумеры и как их понять

Вместе с психологом разбираем особенности Поколения Z.

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Каждый день в мире рождаются дети. Они растут, получают новые навыки, формируют свои взгляды и вносят свой вклад в развитие мира. Со временем из этих людей складываются поколения — уникальные группы, объединённые схожими ценностями, мировоззрением и опытом.

Сегодня им начали давать свои названия. Современная молодёжь (1997-2012 года рождения) стала поколением Z, gen Z, или зумерами. Кто они такие? Это абсолютно новое поколение, не похожее на предыдущие. Оно родилось и выросло в эпоху стремительного развития интернета и технологий. Зумеры с детства знают, как устроен смартфон, и привыкли к быстрому доступу к любой информации. Для них интернет и новые технологии – неотъемлемая часть повседневной жизни.

Эта молодёжь формирует тренды, активно участвует в обсуждении социальных тем и порой вызывает множество споров, особенно среди представителей других поколений. Например, миллениалы могут критиковать зумеров за иной взгляд на мир, интересы и приоритеты.

Но что скрывается за этими терминами и конфликтами поколений? Чем зумеры действительно отличаются от своих предшественников? Давайте разбираться вместе с психологом.

«Поколение Z сильно отличается от миллениалов, иксов и бэби-бумеров. Оно совсем другое. Это видно во взглядах зумеров на жизнь, способах решения проблем и отношении к миру вокруг. Они выросли в условиях, где всё меняется быстрее, чем когда-либо. В итоге это сформировало их уникальный подход ко всему — от работы до общения», — Кристина Егорова, психолог.

Отличие поколений

Люди всегда отличаются от предыдущих поколений. Причина кроется в изменениях исторических событий, культур, появлении новых технологий, преобразований социально-экономической среды. А всё это, несомненно, влияло на психологию каждого поколения.

Конечно, у всех людей в разные эпохи будут свои ценности, восприятие себя и мира, а также способы и манера коммуникации. Какие же были и есть на сегодняшний момент поколения и в чём их отличительные черты?

Бэби-бумеры (1946–1964). Представители этого поколения ценят трудолюбие, коллективизм и иерархию. Они родились в послевоенный период и всю жизнь старались создать стабильность и экономический подъём после тяжёлых событий.

Поколение X (1965–1980). Оно характеризуется тем, что на период его становления пришлись зарождение глобализации и технологический прогресс. Это развило такие черты поколения, как независимость, прагматизм и адаптивность.

Поколение Y, или миллениалы (1981–1996), формировалось в период зарождения интернета, что, безусловно, отразилось на их личностных качествах. Представители этого поколения высоко ценят баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, стремясь к самореализации и ощущению социальной значимости.

Поколение Z (1997–2012). Говоря про зумеров, принято представлять молодых людей, которые родились в период появления смартфонов и социальных сетей. Это, несомненно, повлияло на формирование их индивидуализма, предпочтение визуальной коммуникации и повышение уровня самосознания.

Как распознать зумера?

Конечно, основной признак, что человек относится к поколению Z – год рождения. Зумерами считают тех, кто появился на свет после миллениалов. Но как же ещё распознать, что перед вами представитель gen Z? Вот основные особенности этого поколения.

1. Дети цифровой эпохи

Зумеры выросли в эпоху интернета и цифровых технологий. Для них интернет — это база, с которой они мастерски обращаются. Зумеры с детства привыкли к смартфонам, социальным сетям, стриминговым сервисам и быстрому доступу к любому рода информации.

2. Открытость новому

Социальные сети подарили поколению Z возможность изучать мир, находясь в абсолютно разной точке земного шара. Они смотрят зарубежный контент, участвуют в международных онлайн-сообществах, общаются с иностранцами в чатах и легче воспринимают культуру других стран.

3. Технологическая грамотность

Это первое поколение, которое буквально росло с гаджетами в руках. Они быстро адаптируются к новым технологиям, умеют искать информацию и эффективно использовать цифровые инструменты.

4. Новые ценности и подход к работе

Зумеры хотят иметь гибкость и баланс между работой и личной жизнью. Пять через два по восемь часов в день – часто не про них. Представители поколения Z предпочитают занятость, которая имеет для них лично смысл и соответствует их интересам. Удалённая работа или фриланс – идеальный вариант для зумера.

5. Ироничность

Культура мемов и ироничного взгляда на жизнь — стихия зумеров. Многие из них используют интернет-сленг, иронизируют над собой и происходящими ситуациями. Это в каком-то роде помогает поколению Z справляться с трудностями и неопределённостью.

6. Отношение к предыдущим поколениям

Зумеры иногда критикуют старшие поколения за их привычки, укоренившиеся убеждения и устаревший взгляд на жизнь.

Особенности поколения Z

Главная особенность этого поколения заключается в том, что для них интернет, социальные сети и смартфоны являются привычной и неотъемлемой частью жизни. Они не могут представить себе мир без них. А это, безусловно, влияет на мировосприятие зумеров. Так формируется представление о технологиях как о естественном элементе существования и способствует развитию клипового мышления.

Вторая особенность заключается в том, что именно дети этого поколения с рождения больше начали полагаться на зрительный канал восприятия, чем на другие — такие как кинестетический, а тем более на слуховой. Из-за этого у представителей поколения страдает слуховой анализатор.

Получается, что информация, которая предоставляется устно, запоминается хуже. Почему так происходит? Зумерам привычнее всё увидеть в телефоне или телевизоре. Это привело к тому, что приходится несколько раз повторять информацию для них. Конечно, у поколения альфа ситуация ещё плачевнее.

Зумеров объединили социальные сети, благодаря чему возникла ещё одна особенность. Она заключается в том, что люди поколения Z показывают и стремятся к самовыражению, самореализации и уважению личных границ.

Развитие социальных сетей также повлияло на любимые категории расходов зумеров. Это выяснили учёные в одном исследовании. Оказалось, что поколение Z оказалось единственным, для которого одежда и мода стали главной категорией расходов. И в целом для них товары и услуги занимают важное место в жизни.

Ещё одна особенность напрямую связана с психологией. Представители поколения Z могут узнать всё и сразу. А обычно это как хорошая информация, так и негативная. Но такой объём данных начал приводить к появлению высокой тревожности и уязвимости. Поэтому представитель поколения Z имеет большой риск развития депрессии и выгорания.

Психологическое отличие зумеров

Чтобы лучше понять особенности поколений, важно учитывать условия, в которых формировались их мировоззрение и психологическое состояние. Предлагаю подробно остановиться здесь.

Бэби-бумеры

Представители поколения бэби-бумеров, пережившие послевоенное время, сосредоточились на построении своей жизни. Поэтому для них важны трудовая деятельность и соблюдение правил. Это способно привести к игнорированию вопросов ментального здоровья.

Поколение X

Оно формировалось в период значительных перемен, что, вероятно, повлияло на его склонность к самостоятельности и меньшей доверчивости. В связи с этим возникает вопрос о доступности и эффективности психологической помощи для представителей этого поколения.

Поколение Y

В период взросления поколения Y частым явлением было сравнение родителями своих детей с чужими. Это объясняется высокой конкуренцией. Однако впоследствии такое воспитание приводит к перфекционизму и тревожным расстройствам.

Поколение Z

Если говорить о психологических особенностях поколения Z, то важно выделить основные. Они существенно влияют на качество жизни людей.

Большое количество информации приводит к информационному перенасыщению.

Склонность к депрессии, тревожности из-за соцсетей, ведь представители поколения Z часто сравнивают себя с другими.

Осведомлённость о ментальном здоровье способствует более частым обращениям за психологической помощью. Это большой плюс. Однако иногда такой подход может приводить к легкомысленному отношению к собственным психическим расстройствам.

Благодаря интернету психологические знания стали более доступными, что способствует более открытому обсуждению депрессии, тревожных расстройств и других проблем. Известные личности всё чаще говорят о проблемах ментального здоровья и создают контент, посвящённый личностному росту и саморазвитию.

Тем не менее информационная перегрузка, страх упущенных возможностей и социальное давление, связанное с достижениями, оказывают негативное воздействие на психическое состояние. Но инфлюенсеры, открыто говорящие о своих проблемах, побуждают представителей поколения Z обращаться за поддержкой.

Влияние соцсетей на зумеров

Социальные сети оказали значительное влияние на психологическое развитие поколения Z, способствуя самовыражению и поиску единомышленников. Однако следует помнить, что у любой медали две стороны. Какая же здесь проблема могла возникнуть? Зависимость от одобрения, лайков и количества подписчиков стала характерной чертой поколения Z.

С развитием социальных сетей важно быстро привлекать внимание и вызывать эмоции. Это помогает развивать креативность. Но, к сожалению, такой подход приводит и к другим последствиям, то есть негативным: нарушению социальных норм, поверхностному восприятию и снижению концентрации.

Стоит отметить, что у представителей поколения Z часто много друзей и подписчиков, особенно благодаря активной жизни в социальных сетях. Однако из-за того, что основное общение происходит онлайн, навыки личного взаимодействия могут страдать. Разговоры в реальной жизни становятся менее глубокими, а отношения — непрочными. Это связано с тем, что в виртуальном формате сложнее установить настоящий эмоциональный контакт.

Кумирами зумеров часто становятся инфлюенсеры — люди, которые задают тренды в стиле, поведении, общении. Однако многие начинают сравнивать свою жизнь с «идеальной» картинкой и ощущают разочарование или неудовлетворённость.

Сленг поколения Z

Одной из ярких черт зумеров стал их уникальный сленг — язык, который меняется со скоростью ленты в соцсетях. Новые слова и выражения появляются так быстро, что порой даже сами представители поколения едва успевают за трендами.

Примеры популярных слов

В целом сленг поколения Z достаточно обширный. Но в нём есть одна закономерность. Часто зумеры придумывают достаточно короткие, запоминающиеся слова или фразы, которые заимствуются из других языков (чаще всего из английского), а затем подстраиваются под русский контекст. Давайте разберём самые популярные.

Краш — человек, который нравится.

Шиперить — мечтать, чтобы двое людей стали парой (от ship — relationship).

Вайб — атмосфера, настроение.

Рофлить — шутить, смеяться (от ROFL — rolling on the floor laughing).

Флексить — хвастаться чем-то (от flex).

Кринж — неловкая или стыдная ситуация.

Чилить — отдыхать, расслабляться (от chill).

Почему сленг важен?

Сленг зумеров стал особенно разнообразным и динамичным. Это связано с особенностями их мышления, коммуникации и восприятия окружающего мира. Почему же сленг настолько важен для зумеров и какие факторы влияют на его популярность?

1. Принадлежность группе

Сленг помогает зумерам почувствовать себя частью своей социальной группы. Используя характерные слова и выражения, они:

создают ощущение единства с теми, кто с ними «на одной волне»;

отличают «своих» от «чужих», устанавливая барьеры для старших поколений или людей вне их круга;

формируют собственную идентичность через язык, подчёркивая, что они другие и отличаются от своих предшественников.

2. Безопасное выражение эмоций

Зумеры склонны к саморефлексии, но часто используют юмор или сленговые термины, чтобы облегчить сложные эмоциональные переживания.

Например, «кринж» позволяет описать неловкую ситуацию, сохраняя эмоциональную дистанцию.

Слова вроде «краш» и «шиперить» дают возможность говорить о чувствах более непринуждённо.

3. Приспособление к быстрому темпу жизни

Жизнь поколения Z связана с постоянным потоком информации. Сленг здесь становится очень удобным инструментом.

Для ускорения общения: сокращённые слова и термины экономят время.

Для многозначности: одно короткое слово, такое как «вайб», может передать целый спектр настроений и эмоций.

4. Коллективный процесс

Современный сленг создаётся не отдельными людьми, а целыми сообществами, которые взаимодействуют в соцсетях, на форумах или в мемах. Этот процесс объединяет зумеров, укрепляя их чувство вовлечённости и сотрудничества.

5. Гибкость и адаптация

Использование сленга отражает высокую психологическую гибкость и адаптацию поколения Z. Они легко подхватывают новые слова и быстро перестраиваются, когда одни термины выходят из моды, а другие занимают их место.

Сленг для зумеров — это не только общение, но и способ взаимодействия с миром. Он помогает им находить поддержку, выражать сложные чувства, добавить юмора в разговор и сделать общение проще и интереснее.

Поддержка для поколения Z

Жизнь зумеров тесно связана с быстрым темпом изменений, постоянной включённостью к информационным потокам и необходимостью адаптироваться к сложному миру. Всё это может приводить к повышенной тревожности, выгоранию и чувству усталости. Как справляться и сохранять баланс? Предлагаю разобрать несколько ключевых подходов, которые помогут прийти к гармонии.

1. Ментальное здоровье — на первом месте

Медитации и практики осознанности. Их можно найти в специальных приложениях, соцсетях или видеохостингах. Выбирайте удобный для вас формат.

Их можно найти в специальных приложениях, соцсетях или видеохостингах. Выбирайте удобный для вас формат. Терапия или коучинг. Общение с профессионалом помогает разобраться с внутренними тревогами.

Общение с профессионалом помогает разобраться с внутренними тревогами. Умение вовремя сделать паузу. Краткосрочный цифровой детокс может стать настоящим спасением.

2. Физическая активность

Добавляйте в свою жизнь регулярные упражнения, будь то йога, бег или просто прогулки на свежем воздухе. Танцы или групповые тренировки помогут снять напряжение и повысить настроение.

3. Самопомощь

Можно обратиться к аудиокнигам и подкастам на тему ментального здоровья (например, про борьбу с тревожностью или поиск гармонии).

Искать поддержку на онлайн-платформах. Это могут быть сообщества в соцсетях или тематические чаты.

4. Творчество

Творческие хобби, такие как рисование, письмо, музыка или фотография, помогают выразить эмоции и расслабиться.

Ведение дневника. Записывать свои мысли и благодарности — отличный способ снизить уровень стресса.

5. Социальная поддержка

Важно найти окружение, которое понимает и поддерживает. Если этого не удаётся сделать, можно обратиться к группам взаимопомощи. В них каждый человек делится переживаниями и получает поддержку от людей, которые сталкиваются с похожими трудностями.

6. Управление временем

Планирование дня или недели помогает расставить приоритеты и избежать перегрузки. Также важно научиться говорить «нет». Не бойтесь останавливать себя в ситуациях, которые могут истощать.

Помните, что поддержку можно получить разнообразную. Она бывает как в онлайн, так и в офлайн-формате. Например, многие приложения и платформы помогают справляться с психологическими проблемами. Также сейчас доступны онлайн-консультации. Здесь важно лишь найти квалифицированного специалиста.

Если же предпочтительнее офлайн-формат, то в учебных заведениях часто проводятся курсы по развитию эмоционального интеллекта и управлению стрессом, а также оказывается бесплатная психологическая помощь.