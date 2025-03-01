Мужчины стали больше заниматься домашней работой

Женатые мужчины в США стали выполнять значительно больше домашних дел, выяснила группа американских социологов. Результатами исследования на эту тему они поделились в журнале Socius: Sociological Research for a Dynamic World.

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На протяжении большей части современной истории в США основную часть домашних дел в семье — таких как готовка, уборка, стирка и уход за детьми — выполняли женщины. Это считалось нормальным, поскольку они традиционно оставались дома, в то время как их мужья зарабатывали деньги и наполняли семейный бюджет.

Вторая мировая война внесла некоторые изменения: замужние женщины начали работать, чтобы обеспечивать семью, пока их мужья сражались на фронте. С тех пор все больше женщин, как замужних, так и одиноких, стали выходить на рынок труда. К сожалению, это не привело к тому, что мужчины начали больше помогать по дому. Во многом это объяснялось устойчивым предрассудком, что это — «женская работа». Однако, похоже, взгляды наконец-то начинают меняться — отчасти благодаря пандемии.

Чтобы выяснить, что изменилось в этом плане в XXI веке, исследователи изучили данные опроса American Time Use Survey за периоды 2003–2005 и 2022–2023 годов.

В 2003–2005 годах замужние женщины тратили примерно 4,2 часа на домашние дела в неделю на каждый час, который их мужья посвящали тем же задачам.

Спустя двадцать лет, в 2022–2023 годах, это соотношение сократилось до 2,5 часов на каждый час работы мужей — изменение составило 40%.

Результаты также показывают, что женатые мужчины стали больше заниматься некоторыми видами дел. Например, теперь супруги почти поровну тратят время на походы за покупками. Однако в отношении уборки и ухода за детьми равенства пока нет: женщины все еще делают больше, хотя и этот разрыв постепенно сокращается.

Среди причин этих изменений названы дальнейшая эмансипация (все больше женщин имеют хорошее образование и высокооплачиваемую работу), размывание гендерных стереотипов и недавнюю пандемию, когда локдаун по сути вынудил мужчин приняться за домашние дела. Впрочем, на последнем выводе авторы не настаивают, поскольку данные на сей счет противоречивы.

В работе упомянуто и еще одно очень существенное ограничение: сведения собраны не от пар, а от мужчин и женщин из разных семей.