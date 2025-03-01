У кого чаще случается чувство дежавю

Вы ощущали дежавю? Вам хоть раз казалось, что ситуация, в которой вы оказались, уже была? Феномен дежавю насколько распространенный, настолько же и загадочный.

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Кратко

Впервые термин «дежавю» использовал в начале ХХ века французский психолог Эмиль Буарак.

Дежавю очень распространенное явление. До 95% взрослых людей утверждают, что хотя бы однажды переживали это состояние. Опытным путем установлена связь между дежавю и уровнем образованности человека. Зависимость прямо пропорциональная: чем образованнее человек, тем меньше он застрахован от ощущения того, что «уже было». Самый низкий уровень дежавю (48%), был зафиксирован у детей начальной школы. Самый высокий (81%) - у докторов и кандидатов наук.

Также установлена связь между дежавю и склонностью к эпилепсии.

Область мозга, которая отвечает за возникновение ложных воспоминаний называется гиппокамп.

Дежавю чаще ощущают женщины.

Феномен, обратный дежавю, называется жамевю. Это когда человек не может узнать ситуацию или окружающую обстановку, для него все ново.

Первобытное сознание

Ученые-антропологи установили, что состояние дежавю очень близко и даже тождественно первобытному, мифологическому сознанию. Для дежавю свойственно ощущение безвременности, цельности временного потока, деперсонализация субьекта. Этими же характеристиками обладает и мифологическое сознание в описании известного исследователя античности А.Ф. Лосева.

В этом отношении вполне обоснованной кажется фраза, сказанная в фильме «Матрица» о том, что дежавю - это признак перезагрузки мира. В мифологическом ключе так оно и есть. Попадая в состояние «уже было», мы обращаемся к первобытному сознанию, когда «узнавание» мира происходит постоянно.

Все сон

Оригинальную, но до сих пор актуальную и имеющую своих сторонников теорию предложил в 1896 году профессор Боулдерского университета в Колорало Артур Аллин. Он уверял, что дежавю есть не что иное как воспоминание об уже пережитом нами во сне. Якобы наше подсознание время от времени «прокручивает» сновидение, когда мы находимся в состоянии бодрствования.

По Фрейду

Изучал явление дежавю, конечно, и Зигмунд Фрейд. По его мнению, дежавю - есть не что иное как ушедшее в подсознание наше воспоминание о реальном, но травматическом опыте, который имел место быть в прошлом. В «Психопатологии обыденной жизни» Фрейд описывает свое понимание дежавю на примере девушки, которая, приехав к подруге в деревню (у подруги есть больной брат), ловит себя на мысли, что это «уже было». Однако несложный анализ её биографии дает нам понимание того, что девушка вспоминает не это место, а своего больного брата, воспоминание о котором было ею «убрано» в подсознание.

Фрейд также связывает феномен дежавю с инстинктами и табу. Он пишет: «Ощущение «уже пережитого» - это своего рода напоминание о тайных фантазиях человека. Сигнал о том, что мы касаемся чего-то желанного и одновременно запретного».

Заметим, что ученик и оппонент Фрейда Густав Юнг считал дежавю доказательством переселения душ и переживания человеком опыта своих прошлых жизней.

Эффект голограммы

В 1990 году голландский психиатр Герман Сно предположил, что человеческий мозг хранит воспоминания не целиком, а в виде голограмм, то есть память о некоем событии состоит из фрагментов, каждый из которых содержит в себе информацию общего порядка. Когда мы что-то пытаемся вспомнить, мы не вспоминаем «целиком», мы вспоминаем часть, а уже на основании этой части можем «развертывать» остальную картину прошедшего.

Сно полагал, что феномен дежавю связан с тем, что вспоминаемый фрагмент тождественен какому либо участку мнемонических голограмм. Он вовлекается в работу оперативной памятью и развертывает картину целостного переживания. Почти настоящего. Но ложного.

Игры подсознания

Физиологи из Вашингтонского университета Ларри Джакоби и Кельвин Уайтхауз провели в тестовой группе эксперимент на запоминание слов. Сначала испытуемым показали список слов и попросили запомнить их. Через некоторое время им показали другие списки и попросили рассказать, какие слова они уже видели раньше. Эксперимент был также усложнен тем, что непосредственно перед вторым тестированием испытуемым как будто случайно на очень короткое время давали посмотреть на другие слова, которых в первом списке не было.

Результаты были ошеломительными. Почти все, видевшие на протяжении милисекунды «бонусные» слова добавили их в список слов из первого списка, хотя их в списках не было.

Такие игры памяти, когда информация не успевает «пойматься» сознанием, но захватывается подсознанием и все же проникает на сознательный уровень, нередки в нашей жизни. Этим отчасти можно объяснить и феномен дежавю.