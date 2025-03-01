Психолог ответил, почему не стоит игнорировать Прощенное воскресенье

Масленичная неделя завершается в России, завтра седьмой, последний день Масленицы, который называют Прощеным воскресеньем.

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Игнорировать ритуал с прощениями не стоит, он помогает людям избавиться от накопленного стресса и чувства вины, говорят психологи.

Когда мы просим прощения, накопленное негативное эмоциональное содержание, которое человек накапливает через слова и поступки, перестает быть для него повторяемым грузом. «Прощение разрывает опыт человеческой жизни на до и после», комментирует доктор психологических наук Вера Никишина.

«Конечно, глубина этого разрыва может быть разная, но иногда даже такие формальные действия оказывают влияние, — уточняет психолог. — "Я прощаю" — это не только сочетание слов, но и духовное усилие, через которое человек получает освобождение».

Прощать надо не только других, но и себя. По наблюдениям психологов, сложнее всего это действие дается тем, кто строг и требователен в первую очередь по отношению к себе, а только потом к другим людям.

О том, что можно и что нельзя делать в Прощеное воскресенье, читайте в другом материале VN.ru.