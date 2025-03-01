Сексолог ответил, стоит ли женщине заводить любовника

Популярный миф о том, что секс необходим для здоровья до сих пор ходит по соцсетям. Но специалисты предупреждают: женщинам заводить любовников только для физического удовольствия не стоит. Напряжение, возможно, сбросят, но настоящей разрядки не получат. К тому же могут начаться проблемы с психическим состоянием. В тонкостях деликатной проблемы «Мослента» разбиралась вместе с сексологом Сергеем Лукияновым.

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Про народное мифотворчество

На вопрос, стоит ли одинокой женщине обязательно заводить любовника, как говорят в народе, для здоровья, Сергей Лукиянов отвечает коротко: не надо так.

«Есть ипохондрики, которые прямо спрашивают об этом, — говорит специалист. — Вот скажите, пожалуйста, мне для здоровья сколько раз нужно заняться сексом? И если они где-то услышали, что надо раз в неделю, дальше может быть такой эффект — неделя подходит к концу, ничего не было, и человек начинает искать какие-то возможности, потому что ему "для здоровья надо". Это во многом чисто психологическое убеждение».

По словам сексолога, сексом для здоровья не занимаются. Это миф и неправильное понимание самого процесса.

«Секс — это стремление к взаимному удовольствию и укрепление эмоциональной связи, — подчеркивает Лукиянов. — Он нужен именно для этого. И все. В этом заключается здоровое сексуальное поведение. Стремление к взаимному удовольствию повышает и настроение партнеров, и даже иммунитет. Если у нас все хорошо в отношениях с другим человеком, мы в итоге счастливы и расслаблены».

Про женщин, оказывающихся в опасности

При этом сексолог подчеркивает: связи без эмоциональной близости здоровыми назвать нельзя. Особенно для женщины.

«Если женщина ищет кого-то для секса, она стремится именно сбросить напряжение, — объясняет специалист. — Точно так же ей мог бы помочь фаллоимитатор. К тому же в мужском сексуальном поведении есть доля агрессии. Мужчина будет нарушать границы женщины. В итоге, если она постоянно практикует подобные вещи, потому у нее стираются и физические, и психоэмоциональные границы».

Как говорит психолог, после этого женщина может утратить связь с самой собой, своими желаниями и своим телом. При этом она может стать одной из тех, кого называют сексоголиками.

«Это похоже на алкоголизм, — говорит Лукиянов. — К примеру, женщина нашла себе мальчика для секса, но после она может почувствовать себя некомфортно. Могут включиться убеждения, которые нам втолковывали с самого детства. И вот тут она может решить: гори все огнем! И появляется следующий любовник, за ним — еще один и еще. Женщина пытается вылечить себя от дискомфорта с помощью большого числа любовников, но, по факту, только уничтожает свою ценность».

Про последствия

По словам сексолога, последствия ситуации могут быть довольно тяжелыми и потребуют помощи специалистом. Так, максимально обесценив себя через беспорядочные половые связи, женщина может столкнуться с серьезным тревожным расстройством.

«Это происходит из-за того, что ее границы постоянно рушатся, и у нее отсутствует чувство безопасности, — объясняет Лукиянов. — И сильное чувство тревоги, которое она испытывает, потом сменяется спонтанной разрядкой — оргазмом. Но это чисто механический эффект».

Если у женщины нет постоянных отношений, основанных на эмоциональной близости с партнером, лучше не искать случайных любовников и не пытаться завести роман в формате «дружба с привилегиями», а воспользоваться секс-игрушкой. Она также позволит получить разрядку, сбросить напряжение, но несет значительно меньше рисков как психических, так и физических.