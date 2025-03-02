Как выйти из депрессии, если не удалось найти работу мечты

Представления о желаемой работе и возможности быстро ее найти часто не совпадают с реальностью. Несмотря на то, что еще весной 2024 года ОВЦОМ заявлял, что 84 процента россиян довольны своим местом в компаниях и доходом, остаются те, кто сталкивается с дилеммой — соглашаться на должность ниже ожидаемой, а также на заработок на порядок ниже желаемого или вообще остаться без работы. Это может стать причиной депрессии. Как выйти из положения, «Мослента» спросила у семейного психолога Светланы Ладейщиковой.

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Про навыки, которых нет

Рано или поздно жизнь заставляет нас искать работу. Впервые большинство из нас пытается найти способ подзаработать еще в студенческие годы, потом ищет первую полноценную работу уже после получения диплома, а кто-то по собственному желанию или в силу обстоятельств вынужден сделать долгий перерыв в карьере, после которого возвращаться — это терять как в статусе, так и в заработке. Все это может стать серьезным испытанием для нашей нервной системы.

«При этом у нынешнего поколения не очень хорошо выработаны навыки соблюдения субординации, подчинения руководству, а также соблюдения правил трудового распорядка, — говорит Светлана Ладейщикова. — Когда реальность вынуждает молодых людей искать работу, особенно если это необходимо делать заново и с серьезными потерями в статусе и доходе, они попадают в очень затруднительную ситуацию».

По словам специалиста, молодежи приходится не только в срочном порядке прорабатывать навыки, которых у них может не быть, но и просто мириться с тем, что работа мечты оказывается недоступной с первой попытки.

Про настрой на победу

Несмотря на то, что ситуация может быть непростой, из нее есть множество выходов. Во-первых, освоение новых навыков и погружение в новую или хорошо забытую среду стоит расценить как задачу, которую просто нужно решить.

«Развитие коммуникативных навыков, которые либо были неразвиты изначально, либо забылись, — хороший квест, — говорит психолог. — Мало того, что это несет в себе практическую пользу, такой настрой еще и отвлекает от негативных мыслей о ситуации, что позволяет человеку смотреть на нее как на тяжелую или унизительную для себя».

При этом специалист говорит, что многие люди, обращающиеся за помощью к психологам в подобных ситуациях, злятся на своих родителей и считают, что их семьи не подготовили их к подобным историям во взрослой жизни — «не дали им возможности прокачать свои психологические мускулы и обрести стойкость».

Про реалистичный взгляд на себя

По словам психолога, одна из важнейших проблем, с которой сталкиваются люди, которым не удается устроиться на работу туда, куда они хотят, — осознание, что они не суперзвезды и не уникальные сотрудники, с точки зрения работодателей.

«Нередко сегодняшних молодых людей к мысли о собственной избранности действительно приучают родители, — продолжает Светлана Ладейщикова. — Вступая в коммуникацию с другими людьми, особенно если речь идет о деловом общении, дети таких семей вынуждены осознать, что больше никто их так не воспринимает. И кто-то с этим справляется, а кто-то уходит в депрессию. Бывают случаи, когда люди начинают злоупотреблять алкоголем, а то и наркотиками. Это группа серьезного риска».

Выход из этого состояния, по мнению психолога, начинается с признания собственной заурядности.

«Признать себя — это принять тот факт, что ты — просто человек, один из многих таких же, — говорит специалист. — А все остальное — это во многом фантазии о самом себе, что-то придуманное. Вот после этого уже можно проводить ревизию своих навыков, чтобы осознать, что ты умеешь на самом деле».

По словам психолога, процесс непростой, так что в этом очень важна поддержка друзей, все тех же родителей, родственников. Важно только, чтобы они не подпитывали грандиозные идеи человека о себе.

Про индивидуальность

При этом Светлана Ладейщикова подчеркивает: признать себя одним из многих — не равно разрушению своей личности, потери индивидуальности или признания себя ничтожеством.

«Ты — не ничтожество, просто ты и не какой-то особенный, — говорит психолог. — И твоя личная индивидуальность, твоя значимость для твоих близких и тот факт, что они в тебе нуждаются, никуда не исчезают. Но в определенной ситуации просто приходится делать то же, что и все остальные, — пахать, работать».

Помимо осознания своих реальных возможностей, по словам специалиста, не стоит чего-то ждать и надеяться, что должность или проект, который по-настоящему вдохновит, появятся сами по себе. Нужно искать возможности и пользоваться ими. Так что, когда встает выбор — устроиться на не очень любимую работу или не устроиться вообще, лучше выбрать первый вариант. Пока будете искать что-то более подходящее, накопится опыт.