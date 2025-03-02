Мужчины против женщин: кто более щедрый

Женщины более щедры, чем мужчины. К такому выводу пришла группа психологов и экономистов из Университета Хайме I в Испании. Чтобы в этом убедиться, они предложили 1200 испытуемым сыграть в «Игру диктатора». Рассказываем подробности эксперимента и то, почему его итоги не так однозначны.

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Как проводили эксперимент

Учёные раздали добровольцам по €10 (около 1000 рублей).

Далее у них спросили, какую сумму они готовы отдать второму игроку. Они не знали, кто это будет.

Второй игрок никак не мог повлиять на размер пожертвования.

Такой эксперимент повторили три раза — в 2020-м, 2022 и 2023 году.

Дополнительно к заданию участники заполняли личностные опросники.

Что выяснили учёные

Исследователи сравнили результаты игры по гендерному признаку.

Оказалось, что женщины в среднем отдавали на 40% больше денег, чем мужчины, следует из статьи в научном журнале PLOS One.

При этом женщины с высоко развитыми аналитическими способностями были менее щедры по сравнению с остальными.

Также оказалось, что более щедрыми были участники, которые отличались высокой степенью открытости и толерантности.

В чём нюанс

Как отметили авторы исследования, эксперимент проводили в контролируемых условиях, поэтому невозможно сказать, будут ли такие различия в реальной жизни. Например, если даритель и получатель будут знакомы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что женщины не должны массово становиться руководителями, иначе это приведёт к «царству амазонок». Ему ответила коллега по парламенту.