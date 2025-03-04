Почему нас тянет к людям, которые нас отталкивают
Любовь — штука сложная. По логике, нас должно тянуть к тем, кто нас ценит, заботится о нас и хочет быть рядом. Но в реальности все иначе: нас часто притягивают те, кто нас игнорирует, критикует или держит на дистанции. Мы продолжаем надеяться, ждать, оправдывать, хотя нам явно дают понять, что на нас не настроены. Механизм этой закономерности в беседе «Рамблером» разобрал Сибитев Константин, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист.
Психология притяжения к тем, кто нас не выбирает
Существует несколько психологических механизмов, которые объясняют, почему мы подсознательно стремимся к людям, которые не отвечают нам взаимностью, ведут себя с нами холодно, пренебрежительно и порой даже агрессивно.
Страх потери
Когда кто-то проявляет к нам нестабильное отношение, не дает уверенности, мы начинаем ценить его внимание в разы больше. Это особенность психики: мы боимся потерять то, что не до конца принадлежит нам. Чем сложнее получить признание и тепло от человека, тем значимее он кажется.
Когда кто-то холоден с нами или не проявляет явной заинтересованности, наша психика воспринимает это как вызов. Включается эффект дефицита: то, что недоступно, автоматически кажется более ценным
Знакомый сценарий из детства
Часто люди, которых мы выбираем во взрослой жизни, напоминают нам родителей или других значимых людей из детства. Если в детстве приходилось заслуживать любовь, мы бессознательно продолжаем делать это и во взрослом возрасте.
Человек привыкает к тому, что любовь нужно зарабатывать: быть удобным, подстраиваться, терпеть. Если в детстве любовь была непостоянной или зависела от успехов, во взрослой жизни люди часто выбирают тех, кто вызывает такое же чувство нехватки
Когнитивный диссонанс и самодовольство
Чем больше сил мы вкладываем в то, чтобы получить чье-то внимание, тем ценнее этот человек становится в наших глазах. Включается механизм: «Я столько стараюсь, столько вложил/а в этот контакт, значит, оно того стоит».
Нашему мозгу тяжело признать, что усилия были напрасными. Чем дольше мы добиваемся чьего-то расположения, тем больше убеждаем себя, что человек нам действительно нужен
Почему мы в это играем?
Идеализация
Когда человек редко проявляет интерес, он кажется уникальным, загадочным, особенным. Это позволяет нам додумывать его лучшие качества, хотя в реальности он может быть обычным.
«Слишком хороший»: почему мы не хотим быть с теми, кто нам нравится
Синдром спасателя
Некоторым кажется, что они могут «разбудить» в другом любовь, «растопить лед». Это ложная установка, но она заставляет людей годами находиться в нездоровых отношениях.
Тяга к эмоциям
Когда человек холоден, а потом вдруг становится теплым — это создает выброс дофамина. Именно так работают механизмы эмоциональной зависимости.
Контраст между отстраненностью и внезапной теплотой вызывает выброс гормонов удовольствия. Это и есть «эмоциональные качели», на которых люди зависают, не осознавая, что ими манипулируют
Как разорвать этот цикл?
- Перестать идеализировать тех, кто вас избегает. Если человек действительно заинтересован, он не исчезает и не создает вам дискомфорт.
- Не путать интерес с адреналином. Тяга к «трудным» отношениям — это биохимия, а не любовь.
- Осознавать свой паттерн. Если вам нравятся недоступные люди, спросите себя: «А не повторяю ли я сценарий из детства?»
- Выбирать стабильность. Здоровая любовь может родиться не с тем, кто заставляет ждать и страдать, а с тем, кто рядом.
Если вас тянет к тем, кто вас отталкивает, это не любовь, а психологический механизм, связанный с детским опытом, когнитивными искажениями и гормональными реакциями. Хорошая новость в том, что, осознав эти механизмы, можно выйти из порочного круга бесконечного ожидания и выбрать человека, который вас действительно будет ценить.
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