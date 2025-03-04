Почему нас тянет к людям, которые нас отталкивают

Любовь — штука сложная. По логике, нас должно тянуть к тем, кто нас ценит, заботится о нас и хочет быть рядом. Но в реальности все иначе: нас часто притягивают те, кто нас игнорирует, критикует или держит на дистанции. Мы продолжаем надеяться, ждать, оправдывать, хотя нам явно дают понять, что на нас не настроены. Механизм этой закономерности в беседе «‎Рамблером» разобрал Сибитев Константин, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист.

Психология притяжения к тем, кто нас не выбирает

Существует несколько психологических механизмов, которые объясняют, почему мы подсознательно стремимся к людям, которые не отвечают нам взаимностью, ведут себя с нами холодно, пренебрежительно и порой даже агрессивно.

Страх потери

Когда кто-то проявляет к нам нестабильное отношение, не дает уверенности, мы начинаем ценить его внимание в разы больше. Это особенность психики: мы боимся потерять то, что не до конца принадлежит нам. Чем сложнее получить признание и тепло от человека, тем значимее он кажется.

Когда кто-то холоден с нами или не проявляет явной заинтересованности, наша психика воспринимает это как вызов. Включается эффект дефицита: то, что недоступно, автоматически кажется более ценным Константин Сибитев Клинический психолог

Знакомый сценарий из детства

Часто люди, которых мы выбираем во взрослой жизни, напоминают нам родителей или других значимых людей из детства. Если в детстве приходилось заслуживать любовь, мы бессознательно продолжаем делать это и во взрослом возрасте.

Человек привыкает к тому, что любовь нужно зарабатывать: быть удобным, подстраиваться, терпеть. Если в детстве любовь была непостоянной или зависела от успехов, во взрослой жизни люди часто выбирают тех, кто вызывает такое же чувство нехватки Константин Сибитев Клинический психолог

Когнитивный диссонанс и самодовольство

Чем больше сил мы вкладываем в то, чтобы получить чье-то внимание, тем ценнее этот человек становится в наших глазах. Включается механизм: «Я столько стараюсь, столько вложил/а в этот контакт, значит, оно того стоит».

Нашему мозгу тяжело признать, что усилия были напрасными. Чем дольше мы добиваемся чьего-то расположения, тем больше убеждаем себя, что человек нам действительно нужен Константин Сибитев Клинический психолог

Почему мы в это играем?

Идеализация

Когда человек редко проявляет интерес, он кажется уникальным, загадочным, особенным. Это позволяет нам додумывать его лучшие качества, хотя в реальности он может быть обычным.

«Слишком хороший»: почему мы не хотим быть с теми, кто нам нравится

Синдром спасателя

Некоторым кажется, что они могут «разбудить» в другом любовь, «растопить лед». Это ложная установка, но она заставляет людей годами находиться в нездоровых отношениях.

Тяга к эмоциям

Когда человек холоден, а потом вдруг становится теплым — это создает выброс дофамина. Именно так работают механизмы эмоциональной зависимости.

Контраст между отстраненностью и внезапной теплотой вызывает выброс гормонов удовольствия. Это и есть «эмоциональные качели», на которых люди зависают, не осознавая, что ими манипулируют Константин Сибитев Клинический психолог

Как разорвать этот цикл?

Перестать идеализировать тех, кто вас избегает. Если человек действительно заинтересован, он не исчезает и не создает вам дискомфорт.

Если человек действительно заинтересован, он не исчезает и не создает вам дискомфорт. Не путать интерес с адреналином. Тяга к «трудным» отношениям — это биохимия, а не любовь.

Тяга к «трудным» отношениям — это биохимия, а не любовь. Осознавать свой паттерн. Если вам нравятся недоступные люди, спросите себя: «А не повторяю ли я сценарий из детства?»

Если вам нравятся недоступные люди, спросите себя: «А не повторяю ли я сценарий из детства?» Выбирать стабильность. Здоровая любовь может родиться не с тем, кто заставляет ждать и страдать, а с тем, кто рядом.

Если вас тянет к тем, кто вас отталкивает, это не любовь, а психологический механизм, связанный с детским опытом, когнитивными искажениями и гормональными реакциями. Хорошая новость в том, что, осознав эти механизмы, можно выйти из порочного круга бесконечного ожидания и выбрать человека, который вас действительно будет ценить.

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