Как привлечь любовь и гармонию в 2025 году

Найти мужчину своей мечты и вступить в действительно крепкие и перспективные отношения или же наладить утраченные связи в браке, которые когда-то казались нерушимыми, в 2025 году реально и выполнимо. Есть еще целы× 10 месяцев, чтобы устранить все прорехи в личной сфере, особенно если они давно и ощутимо мешают вам жить. Кому-то захочется завершить изживший себя роман, а кое-кто, наконец, откажется от идеи быть одинокой и самодостаточной и пожелает обрести надежное мужское плечо. О том, как запустить существенные перемены на любовном фронте, поведала таролог, специалист по экстренной психологической помощи, работе с кризисами, травмами и эмоциональной зависимостью Наталия Малахова.

«Отшельник» и его толкование

«Этот год проходит под энергией Аркана Отшельник. Это серьезный Аркан, который связан с глубинными трансформациями человека, — говорит таролог. — А поскольку личная сфера — наиболее важная, уязвимая и часто болезненная, он ее сильно затронет».

Рассчитывать на появление того самого принца на белом коне или же возобновление гармонии в браке как по мановению волшебной палочки не стоит. Придется действовать самостоятельно и проделать непростую работу, предупреждает эксперт:

«Важно пересмотреть свое мировоозрение, проанализировать прошлый опыт, понять, что ценного в нем было, а что нужно выбросить и, исходя из этих знаний, двигаться дальше».

Если вы одиноки

Людям, не состоящим в партнерских отношениях, таролог рекомендует заглянуть вглубь себя, а заодно вспомнить, что удавалось, а что нет с бывшим мужчиной. В любом случае, вы успели вынести для себя какой-то опыт, осознать, что вас устраивало, а чему все ваше существо категорически сопротивлялось. Бросаться в объятия нового «залетного» ухажера только потому, что надоело коротать вечера одной, точно не надо. Беспорядочные связи принесут лишь опустошение.

«Стоит побыть в уединении. Если „прыгать“ из отношений в отношения, не будет места и времени для осознания, анализа. Отшельник призывает человка немного побыть наедине с собой, понять почему что-то не получается. Важно себя поддержать, отметить ключевые моменты», — советует Малахова.

Если брак трещит по швам

Если вы переживаете серьезный кризис в отношениях, но продолжаете дорожить ими и партнером, шанс спасти брак и вернуть гармонию Отшельник вам предоставит. Но для этого едва ли нужно вызывать мужа «на ковер» и вести разъяснительные беседы, выясняя, кто больше не прав. Таролог рекомендует вернуться к отправной точке, когда ваша любовь только зарождалась, и проследить все вехи развития отношений, отметив, что они движутся по спирали.

«В здоровом варианте это сближение, слияние, потом сепарация, как и детско-родительских отношениях. Люди начинают видеть отличия друг друга. После наступает автономия, когда партнеры чувствуют себя отдельными личностями, а не „половинками“„. Затем снова наступает сближение и все этапы повторяются.

Малахова советует осмыслить, на какой стадии вы находитесь в данный момент, устраивают ли вас отношения, что именно вам не подходит, от чего вы готовы отказаться и чего больше никогда не хотите переживать и терпеть в браке.