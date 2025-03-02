Историк назвал любимые магазины советских модниц. Что в них можно было купить?

Любимые магазины столичных модниц советской эпохи перечислил историк и журналист Валерий Бурт. Он также рассказал, что товары, которые можно было достать в одном из них, в других уже не встречались.

«Лейпциг», «Власта», «Будапешт», «Ядран», «Ванда», «Белград», «София», «Балатон» — эти магазины были известны по всей советской Москве и далеко за ее пределами. Именно они во времена железного занавеса торговали настоящими импортными товарами.

Так, на прилавках «Лейпцига» можно было увидеть товары из ГДР. В этом году, кстати, отмечается 60 лет с момента открытия знаменитого магазина. Здесь можно было купить плащи, пальто, сумки, фарфоровые сервизы «Мадонна», а также детские товары — кукол, солдатиков и индейцев.

Товары из Чехословакии продавались в магазине «Власта» на Ленинском проспекте. Тут торговали богемским хрусталем, бижутерией от Jablonex и изделиями из кожи: кошельками, бумажниками и портмоне. Особенно оживленно становилось, когда начиналась продажа обуви марки Cebo — туфлей и кроссовок. А вот когда появлялись сабо на деревянной подошве с металлическими заклепками по краю, ажиотаж возрастал многократно.

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Югославскими товарами торговали в «Ядране». Особенно хорошо разбирали косметику и парфюмерию. Били там даже духи под названием «Трамп». Но по-настоящему здесь охотились за водолазками-бадлонами, хлопковыми блузками с вышивкой, пальто «Анжелика» с меховой опушкой и дубленками. За ними же ехали и в другой магазин — в «Белград».

Польские товары продавались в «Ванде», а болгарские — в «Софии». А обновки из Венгрии можно было купить в «Балатоне» и «Будапеште». И везде всегда присутствовали фарцовщики, которые могли достать любой товар, хоть и дороже, чем в официальной продаже. Правда, для постоянных клиентов они делали скидки.