Психолог перечислила признаки депрессии

Физиологические симптомы и изменения в поведении могут сигнализировать о развитии депрессии. Как вовремя отследить это состояние, рассказала клинический психолог Галина Ткаченко в программе "Доктор 24".

Изменения в поведении

Трудоголизм часто провоцирует развитие депрессии, так как выходит за рамки понятия "трудолюбие". Когда человек получает удовольствие только от работы, остальные сферы жизни страдают. Такое состояние приводит к эмоциональному истощению, рассказала Галина Ткаченко.

«Один из симптомов профессионального выгорания – ощущение, что человек ничего не успевает или плохо работает. Это заставляет пациента прилагать больше усилий», – Галина Ткаченко, клинический психолог.

Резкая потребность в одиночестве тоже считается отклонением, особенно когда человек был душой компании, добавила эксперт.

Также стоит обращать внимание на проявление эмоций. В состоянии депрессии волевой контроль, который формируется с подросткового возраста, может снижаться. Поэтому человек способен вспылить или расплакаться в неподходящий момент, объяснила психолог.

Физические проявления

Физиологические симптомы часто сигнализируют о проблемах с психическим здоровьем. Поэтому при головных болях, повышенной утомляемости и неприятных ощущениях в области сердца нужно обратиться к специалисту, предупредила Галина Ткаченко.

«Известный психотерапевт Зигмунд Фрейд считал: если мы игнорируем эмоциональные проблемы, они могут вернуться в виде физических патологий», – Галина Ткаченко, клинический психолог.

При психологических трудностях стоит обратиться к специалисту, чтобы он помог разобраться в ситуации. Такой шаг – не признак слабости, а показатель силы, заключила психолог.