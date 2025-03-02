Психолог раскритиковал людей, которые во всем обвиняют родителей

Психолог Михаил Лабковский рассказал о том, что не стоит перекладывать вину за все свои проблемы на родителей. Такое поведение много говорит о самом человеке.

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Психолог Михаил Лабковский рассказал о том, что не стоит перекладывать вину за все свои проблемы на родителей. Такое поведение много говорит о самом человеке. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ).

Такое заявление известный психолог дал, отвечая на вопрос одной из пользовательниц сети. Женщина спросила: «Мне кажется, что сейчас принято все валить на родителей вместо того, чтобы брать ответственность за свою жизнь. Это удобная позиция?»

В ответ психолог предложил разобраться в том, что стоит «валить» на родителей, а что нет.

«У несепарированных людей есть две идеи. Первая: родители — это безупречные ангелы. Даже если они били, издевались, обесценивали, то они всё равно божества. «Я должен быть им благодарен по гроб жизни и буду подчиняться любому слову». Второй: мои родители изверги. «Они сломали мне жизнь. Теперь из-за них я не умею зарабатывать, растить детей и строить отношения». Как вы понимаете, вариант «А» — не правдив, «Б» — неконструктивен», - поделился своими наблюдениями специалист.

Но любые родители — это живые люди. Они не бывают черно-белыми, напомнил эксперт.

«Они могли натворить таких дел, что вам потом десять лет на терапии разгребать. И они же, те же самые люди, могли дать вам столько любви и поддержки, сколько у них у самих даже не было!»