Как извиниться в Прощеное воскресенье и отпустить обиду

Масленичная неделя подошла к своей кульминации — Прощеному воскресенью. Для верующих это последний день перед началом Великого поста. В народе в этот день принято просить друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности. Кто-то делает это, просто следуя традициям, а кто-то использует Прощеное воскресенье как возможность извиниться за нанесенные обиды. Как правильно просить прощения, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Евгения Фомина.

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Отравленная жизнь

По его словам, главное в просьбе о прощении — это искренность. Она окажет наилучший эффект на обоих участников конфликта.

«Если вы просите прощения, затаив камень за пазухой, то он будет в последующем обременять душу и психику, потому что обиды и несогласие с ситуацией останутся. Это будет просто формальное исполнение ритуала», — объяснил эксперт.

Когда человек попросит прощения искренне, это будет означать, что он оценил и проанализировал ситуацию, понял, что в случившемся конфликте есть часть его вины.

«Он может искренне сказать эти слова, и они будут ценны для обоих. А обычное поздравление с праздником, просьба о прощении в его честь многие воспринимают как отписку», — отметил психолог.

Если действительно существует какой-то затянувшийся конфликт, который длится годами и оба его участника даже не могут вспомнить, с чего он начался, то обиды и ссоры будут вытягивать из человека его физическую и психическую энергию. Человек будет тратить свои ресурсы на прокручивание этой ситуации в голове, слова ненависти, мысли о том, что можно было сказать что-то по-другому.

«И это оттягивает у человека проживание нормальной жизни. Обида отяжеляет психику человека. Ее можно сравнить с кандалами на ногах. Она отравляет жизнь и делает ее тяжелее. Если это понять, то можно внутри себя выстроить с обидчиком какой-то конструктивный диалог», — предложил собеседник «ВМ».

Оставьте мешок с гнилой картошкой

Нужно признать, что ситуация произошла, но тянуть ее больше не хочется. В качестве метафоры к обиде Фомин привел человека, который купил мешок картошки и отправился с ним в путешествие. Жизнь его была прекрасна и интересна, но потом картошка сгнила, а он продолжал ее нести.

«Мешок стал неприятно пахнуть, из него начала вытекать зловонная жидкость. Человеку было тяжело и неприятно, но он продолжал нести эту сгнившую картошку. С обидой то же самое: она сидит у человека внутри и отравляет ему жизнь. А второй участник конфликта может даже и не знать об этом. Он обидел и забыл, не придал этому значения», — обратил внимание психолог.

К тому же обида дает обидчику власть над эмоциями того, кто пострадал в конфликте. Он не перестает думать о ссоре и о том, кто его обидел. Человек испытывает ненависть, и это только его ослабляет.

«Поэтому искренность в прощении в первую очередь должна быть у того, кто нес обиду. Он должен отпустить эту тяжелую ношу, чтобы позволить себе проживать свою лучшую жизнь», — заключил Фомин.

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