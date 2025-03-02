Что психологи говорят о супругах, которые не носят обручальные кольца

Обручальное кольцо – традиционный символ, демонстрирующий окружающим, что данный человек состоит в браке. Но довольно часто муж или жена, а то и оба супруга не носят эти кольца, по самым разным причинам. Но что говорят на этот счет психологи?

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Готовы «налево»

По статистике, обручальные кольца в России не носят столько же супругов, сколько их даже не снимают во время душа и других гигиенических процедур. Причин, по которым человек, состоящий в браке, не надевает обручальное кольцо, может быть несколько. Более того, в самую безобидную версию, скорее всего искренне верит сам супруг. Но психологи уверяют, что все гораздо проще.

Профессор Университета Чикаго и доктор философии, Дарио Маестриприери, провел целое психологическое исследование на данную тему. Он утверждает, что в итоге разделил супругов, согласившихся пройти тестирование на данную тему, на две конкретные категории; у кого появилась аллергия на металл, из которого изготовлено обручальное кольцо, и всех остальных. Если у человека нет весьма уважительной причины, прежде всего по состоянию здоровья, не носить атрибут супружества, то он попросту не хочет афишировать, что находится в официальных семейных отношениях. А если это так, то муж или жена допускают собственное участие в «брачном рынке». Они готовы на легкий флирт, откровенную измену или даже смену супруга. Другое объяснение, почему на руке нет обручального кольца, доктор Маестриприери считает вымыслом.

Успокаивают свое «эго»

Выводы американского исследователя отчасти подтверждает и Тим Уэнли, психолог из Австралии. Он изучил 1,5 тысяч анкет, заполненных супружескими парами, и обнаружил, что в случае отсутствия обручального кольца на руке мужчины или женщины это действительно говорит о том, что индивид не желает показывать окружающим, что состоит в браке. Но есть еще вариант.

Бывает так, что свободолюбивый человек не желает признаваться самому себе, что он принадлежит только своему супругу и больше никому. Мужчина или женщина подсознательно противятся возникшему «брачному гнету», хотя жизнь в семье может быть внешне нормальной или даже счастливой. Но обручальное кольцо, словно «ошейник», психологически «давит» на собственное «эго», и чтобы обрести прежний «статус-кво» и подсознательно успокоиться, человек оставляет его дома, где-нибудь в укромном месте.

Возможно, это будет не единственный шаг, чтобы доказать самому себе, что несмотря на штамп в документах о браке, он все еще свободен. Индивид может позволить себе флирт и возможно даже измену, но необязательно решится разрушить имеющийся брак. Тим Уэнли считает, что такие люди если его и заключают, то досконально все взвесив и обдумав, поэтому ломать с трудом созданную «конструкцию своей жизни», лишь для того, чтобы ощутить «глоток свободы», вероятнее всего, не станут.

Играют главную «роль» в семье

И все же, как уверяют специалисты Международной Профессиональной Ассоциации психологов, мужчины в большей степени склонны не носить после бракосочетания обручальные кольца, чем женщины. Даже называют цифры – на 90% мужей приходится только 9% жен. Но что же такого происходит с этими женщинами, не желающими демонстрировать окружающим, что они – замужем?

Отечественные психологи утверждают, что это зачастую дамы молодого или среднего возраста с высшим образованием, стремящиеся к активной самореализации, обладающие не только острым умом, настойчивостью и целеустремленностью, но и приятными внешними данными. Замужество для них – не самое важное достижение в жизни, они стремятся к профессиональному или финансовому успеху исключительно за счет собственных качеств и умений. Таких жен узкие рамки традиционных представлений о роли женщины в семье не устраивают. Снимая обручальное кольцо, они подобным образом неосознанно протестуют против статуса, который это украшение демонстрирует.

Другая причина – семейные проблемы. Активные и честолюбивые женщины, способные зарабатывать больше, чем их супруги, зачастую играют главную роль в своей семье. Муж, оттесненный на второй план, испытывая от этого психологические проблемы, часто становится источником маргинализации атмосферы в семье. Его пьянство и скандалы приводят женщину к мысли, что такой супруг ей не нужен и брачная жизнь не удалась, а значит, и кольцо, символизирующее замужество, напрочь фальшиво.

Поэтому оно остается забытым где-нибудь среди бижутерии, всего лишь как память о прошлых мечтах. Но возможно, что будет другой брак, в котором новое обручальное кольцо всегда будет присутствовать на безымянном пальце.