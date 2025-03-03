Ученые дали научное обоснование чувству ностальгии

Постоянное чувство ностальгии и вера в то, что раньше все было лучше, чем сейчас, на самом деле имеют научное объяснение.

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Вы уже знаете эту закономерность: когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, вы ее почти ненавидите, но год, пять или даже десять лет спустя вы оглядываетесь на нее со странным чувством нежности и ностальгически вспоминаете, как прекрасно это было на самом деле.

Школьные годы, отмеченные стрессом, прыщами и насмешками популярных одноклассников? Самый прекрасный период в вашей жизни! Ты был таким молодым и беззаботным! Период учебы, когда вы жили с соседями по комнате и постоянно были на мели? Теперь тебе его не хватает.

Первая работа с мизерной зарплатой, с которой вам не терпелось поскорее уйти? Но в целом... офис находился в очень хорошем месте, каждое утро по дороге на работу вы покупали круассаны в ближайшей пекарне, и вы также прекрасно ладили со своими коллегами.

Отношения, которые закончились плохо, потому что им не суждено было быть вместе? Спустя 15 лет вы забыли о постоянном ожидании и теперь думаете о том, что было бы, если бы вы тогда приложили больше усилий. Иногда все заходит так далеко, что вы даже не знаете, как ценить настоящий момент, потому что вам постоянно кажется, что вы упустили все хорошее. Но через пять лет вы будете думать об этом самом моменте точно так же...

Мозг «редактирует» наше прошлое

У этого интересного психологического явления есть название: оно называется «розовая ретроспекция», и, по утверждению психиатров, это форма когнитивного искажения, которая заставляет нас вспоминать прошлые события более благоприятно и в более позитивном свете, чем они происходили на самом деле.

Проще говоря: мы не видим реального прошлого, а только наши воспоминания об этом прошлом, которые, конечно, приукрашены. Название явления происходит от идиомы «смотреть на мир сквозь розовые очки», в этом случае мы смотрим на свое прошлое через розовые очки, и наш мозг намеренно пропускает неприятные эпизоды. Например, ужасная школа в сельской местности, где над нами постоянно издевались сверстники, становится всего лишь воспоминанием о приятном общении с одноклассниками.

Этот процесс в мозге включает в себя избирательный отбор воспоминаний, поскольку позитивные воспоминания гораздо более доступны, чем негативные, что существенно влияет на чувство ностальгии. Неврологическое объяснение может заключаться в том, что при пробуждении позитивных воспоминаний в мозге активизируются пути удовольствия или вознаграждения. Именно поэтому радужная ретроспекция на самом деле является ключом к пониманию и переживанию ностальгии.

Но даже несмотря на то, что это заставляет нас чувствовать, что в прошлом все было лучше, на самом деле это позитивный процесс, поскольку он позволяет нам чувствовать связь с прошлым в позитивном ключе, и часто этот приукрашенный взгляд на прошлое даже помогает нам преодолевать нынешние препятствия и строить планы на будущее.

Ностальгия все-таки может быть полезна

В начале XX века ностальгию даже считали формой психического расстройства, но сегодня мы знаем, что у нее есть важная функция, поскольку, помимо прочего она напрямую усиливает чувство смысла жизни, снижая негативную эмоциональную реакцию человека и помогая ему сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Это позволяет нам легче преодолевать периоды стресса или одиночества, а из ярких воспоминаний о прошлых трудностях, которые мы преодолели, мы можем черпать силы и вдохновение для решения текущих проблем, что вселяет в нас чувство надежды и оптимизма.