Что делать, если у вашего мужчины пропала эрекция

Женщине не стоит переживать, если у мужчины изредка внезапно пропадает эрекция во время полового контакта, считает клинический психолог, психоаналитик Марианна Абравитова. Советы, как правильно реагировать на столь деликатную проблему, она дала советы женщинам, в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам Абравитовой, причин внезапных проблем с потенцией может быть несколько, например, физическая и эмоциональная усталость после работы или употребление алкоголя.

«Если проблемы с эрекцией случаются периодически, это считается вариантом нормы. Не стоит ждать от партнера, что он всегда будет готов к страстному сексу, независимо от обстоятельств. Женщинам же тоже иногда не хочется близости. Просто дайте мужчине и себе время для восстановления сил и желания», — Марианна Абравитова, клинический психолог, психоаналитик.

При этом, если партнеры любят и принимают друг друга, они отнесутся к такой ситуации спокойно и, может, с легким юмором, считает психолог.

«В крепких отношениях, в которых есть доверие и уважение, разрядить обстановку можно с помощью анекдотов или просмотра смешного фильма, в котором есть сцена с подобным конфузом. В этом случае романтическое свидание лучше перенести на другой день, когда будет время расслабиться и отдохнуть перед любовными играми», — посоветовала она.

Какой бы ни была причина несостоявшегося секса, важно, чтобы эта информация не выходила за рамки отношений: не стоит обсуждать проблему с подругами, смеяться над этим, подчеркнула Абравитова.

Для усиления эрекции партнера психолог предложила попробовать подключить вспомогательные меры. Одним мужчинам будет достаточно дополнительной стимуляции, например, длительной прелюдии, дополнительных ласк партнерши или просмотра эротического фильма, а кому-то после консультации с врачом может потребоваться медикаментозная терапия, отметила она.

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