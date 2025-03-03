Эксперт рассказал, как одежда связана с нашей самооценкой

О том, как наша самооценка связана с одеждой, почему огромное количество людей в России скрывает, что одевается в секондах и почему зумеры предпочитают искать модную одежду на барахолках, мы поговорили с кандидатом философских наук, доцентом кафедры практической психологии ОмГПУ Алексеем Ильиным.

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Алексей, почему в России огромному количеству людей до сих пор стыдно признаться, что они приобрели одежду в секонд-хенде?

— В нашей стране, как во многих других странах, господствуют тенденции культуры потребления. Это такой срез культуры, который мягко требует от нас относиться друг к другу исходя из того, что человек потребляет, то есть из того, что находится в нашем обладании: вещи, одежда, обувь, автомобиль - всё это носит символическое значение, имеет под собой знаковую сущность, и поэтому мы читаем друг друга благодаря тем вещам, что у нас есть. После развала Советского Союза прошло не так уж много времени. Потребительские тенденции появились в Европе уже давно, и можно сказать, что европейские общества их уже "переели". Наше общество ещё пока находится в апогее культуры потребления, хотя последнее время происходит некий спад. Исходя из этого, у нас относятся к секонд-хендам и подобным магазинам как к чему-то, что изначально предназначено для бедных, для тех людей, у которых низкая покупательская способность, и, соответственно, они имеют символическое значение: если ты покупаешь в секонд-хендах, значит, ты тем самым показываешь свой социальный статус. Поэтому и принято если и покупать там, то особо об этом не распространяться. Это примерно как ситуация, когда типичный потребитель, когда его никто не видит, готов есть условные дошираки, но при этом купить себе дорогой смартфон.

Что можно сказать о человеке, который осуждает других за покупки в секонд-хендах? О чём это говорит?

— Это такой типичный потребитель, который в психологическом смысле экстравертирован, то есть направлен вовне: показать себя, продемонстрировать, у него так называемая истероидная акцентуация характера. В принципе такие психологические особенности у нас сама культура потребления взращивает и прививает с разной степенью успешности. Другой вопрос - насколько сильно мы на это ориентируемся. В психологическом смысле этот человек ориентирован на "вещизм", то есть не на вечные, а на "вещные" потребности, и на более высокие уровни по пирамиде Маслоу он не выходит, поскольку для него смыслом жизни или тем, что приближено к нему, является самопозиционирование.

А что можно сказать про тех, кто спокойно покупает одежду в секондах, хотя в этом у него нет материальной необходимости?

— Они более свободны в своём выборе, в своих действиях, в своих мотивах, они не особо-то ограничены вот этими социокультурными нормами, особенно теми, которые на нас свешивает реклама, мода и вся так называемая инфраструктура потребления, поэтому в силу своей свободы они могут себе позволить экспериментировать. В основном они не придают такого сильного значения тому, как на них смотрят окружающие и как они их оценивают, исходя из предметов обладания. В основном вот такая прослойка общества.

То есть они больше ориентированы на свои внутренние потребности?

— Это по большому счёту философский вопрос. Потому что типичный потребитель думает, что он сам делает выбор, но на самом деле он весьма ограничен в своём выборе тем, что рекламируется и позиционируется. Но в целом да, они больше основываются на своём личном выборе, который меньше связан с социальными структурами, которые пытаются для максимизации прибыли приучить человека к тому, чтобы потреблять это и это... Но выбор - он всегда ограничен.

В чём мотивация покупать уже использованную одежду у более старшего поколения? Чем она отличается от мотивации миллениалов и зумеров?

— С точки зрения возрастной психологии старшее поколение обычно более консервативно. Эти люди привыкли потреблять определённым образом, они привыкают к определённому образу жизни, и им сложно от этого отказаться. Что касается зумеров, современного поколения, они в этом смысле более свободны, исходя из своих возрастных особенностей и в целом. Вот, допустим, есть такая тенденция среди данного поколения: они почти не смотрят телевизор, они оцифрованы, находятся в интернете, можно сказать, что виртуальная реальность - это их среда, где они находятся как рыба в воде, они не боятся экспериментировать, в отличие от старшего поколения, как в плане приготовления еды, так и в плане потребления. Поэтому они могут себе позволить такую "роскошь" - покупать в секондах. Ну и, опять же, такой момент: всё-таки покупательская способность молодого поколения пока ещё довольно низкая - опыта нет, образования пока нет, карьера пока не сделана. И данный выбор ещё и связан с материальной необходимостью.

У возрастных людей тяга к таким магазинам - это больше про ностальгию? Или тоже финансовый фактор?

— Один из вариантов - ностальгия, другой - дешевизна. Люди старшего возраста не слишком-то задумываются об экологии как об одном из мотивов выбора вещей. Поэтому вот эти мотивы наиболее актуальны.

Есть у вас какие-то рекомендации для тех, кто слишком увлёкся таким шопингом из-за его дешевизны и это превратилось в зависимость?

— Первая рекомендация - это осознанность или рациональность, - когда мы специально заранее, перед тем как купить что-либо, хорошенько задумываемся о том, насколько нам эта вещь нужна. Будем ли мы её носить и как часто, действительно ли она нам нравится или это так называемый эффект первого впечатления - чисто психологический. Часто же бывает так, что человек пришёл в магазин за молоком, сметаной и хлебом, а выкатил целую тележку. Почему? Потому что был голодный. Поэтому не надо идти в секонд-хенд голодным до вещей. Вторая рекомендация связана по большому счёту с гардеробом. У каждого из нас есть определённое домашнее пространство, которое занимает одежда. Мы его расширить не можем. Было бы неразумно покупать вторую квартиру, чтобы делать из неё гардероб. Третья рекомендация - ставить себе ограничение по поводу покупок. Допустим, у меня определённая зарплата, я какую-то её часть готов потратить на одежду и на обувь и не более того. Основные рекомендации в том, чтобы постоянно себе задавать вопрос: нужно ли мне это, зачем мне это, действительно ли это нужно именно мне, готов ли я купить это за эту цену и так далее. Подходить максимально рационально к любой покупке, и необязательно именно в секонде - к любой.

А если это связано с какими-то эмоциями?

— Когда речь идёт о зависимости, связанной с эмоциями, когда мы чувствуем приподнятое настроение от покупок, то рекомендации тут не настолько сильны. Если мы предположим, что рекомендации недостаточны для любой проблемы, то тогда возникает вопрос: зачем нужна психологическая коррекция, психологическое консультирование или психотерапия? Поэтому, разумеется, одних рекомендаций здесь будет недостаточно, если у человека возникает такая причинно-следственная связь между покупкой и эмоциональностью, если он пытается найти дополнительный источник эмоций, то почему бы не задуматься о том, какие ещё могут быть источники, которые не требуют серьёзных финансовых затрат или временных, но при этом, которые могут нести тот же самый результат. Для кого-то это хороший фильм, для кого-то это музыка, общение с друзьями, поход в музей, чтение книг, для кого-то - секс. Варианты разные. Кто-то грушу бьёт.

Насколько тесно наша самооценка связана с одеждой?

— Не то чтобы напрямую. Но связь, конечно же, есть. Когда мы покупаем себе что-нибудь дорогое, брендовое, интересное, и то, что укладывается в рамки того, что мы называем модой, тогда мы чувствуем себя достаточно современным, достаточно интегрированным в общество, причём ещё и в верхние слои. Наша самооценка от этого растёт, потому что посредством данной одежды мы себя позиционируем и в какой-то степени даже пытаемся интегрироваться в реальность этого общества. Это напоминает ситуацию, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой, даже если эта идея ложная, потому что многие люди начинают тогда ей следовать и выстраивать свой образ жизни с ней.

Можно ли сказать, что те, кто ходит в секонды не из мотивации сэкономить, а чтобы найти необычные вещи, более творческие люди?

— Да. Мне достаточно легко представить художника, который посещает секонд-хенд. И причём, не суть важно, сколько он зарабатывает. Он может зарабатывать много, и при этом ходить в секонд-хенд и покупать себе какие-то винтажные, какие-то интересные предметы одежды не потому, что они дешёвые, а потому, что там можно найти много чего. Мы живём в такое время, когда у нас нет недостатка в ассортименте, но прямо интересные вещи сложно найти в обычных магазинах, как и в бутиках.

Поменялось ли как-то отношение людей к одежде?

— У нас ментальность в этом смысле интересная. Вот если взять русскую женщину, она сильно отличается от европейки, которая мало задумывается о том, как она выглядит. Джинсы, шорты, футболка, кеды - это нормально для неё, поэтому, когда русская женщина приезжает в Европу, её обычно видно на общем фоне - выглядит она чаще всего с иголочки. Не хочу обобщать и говорить про всех европеек, про всех русских, конечно же, но просто есть некая тенденция. Поэтому ментальность здесь имеет достаточно большое значение. Но всё-таки не бывает обществ, которые существуют сами по себе с определёнными качествами на протяжении всей своей жизни, в течение тысячелетий, допустим. Любое явление - исторично, так же, как и потребление. Молодое поколение, как я уже сказал, более свободно, и поэтому эти потребительские тенденции становятся более широкими, уже в меньшей степени они подвержены какому-то рекламно-модному давлению. В науке есть такой термин "просьюмер". Есть "консьюмер" - это потребитель, а есть "просьюмер" - это человек, который ориентируется больше на хендмейд, сделай сам или, по крайней мере, приобрети что-то такое, что отличается от большинства. И вот эта тенденция просьюмеризма, в отличие от консьюмеризма, больше характерна для молодого поколения. Если мы продолжаем пока связывать нашу самооценку и наш статус, неважно - мнимый или реальный, попытку позиционировать себя в глазах других людей, с одеждой и обувью, гаджетами и автомобилями и так далее, тогда неудивительно, что эта связь продолжает сохраняться.

Узнать, почему рынок вторичного потребления так активно растёт во всём мире, кто и почему одевается в секондах, можно в специальном репортаже телеканала "Продвижение" в Омске.