Как реагировать на критику на работе

Эксперт Просвирякова посоветовала сохранять спокойствие при критике на работе. Эффективная критика — это не инструмент давления, а механизм роста и развития как сотрудников, так и компании в целом. Как правильно воспринимать оценку своих недостатков во время работы, «Секрет» узнал у эксперта по психологической безопасности на рабочем месте Ирины Просвиряковой.

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Как стоит реагировать на критику сотрудникам

1. Не воспринимайте замечания на свой счёт

Ошибки касаются работы, а не вашей личности, обратила внимание Просвирякова в разговоре с «Секретом».

«Если руководитель указывает на недочёты, это не значит, что он сомневается в вашей компетентности. Важно отделять эмоции от фактов», — подчеркнула она.

2. Слушайте внимательно

Эксперт порекомендовала не перебивать и не оправдываться сразу, если начальник оценивает ваши недостатки во время рабочего процесса.

«Дайте руководителю полностью высказать свою точку зрения. Иногда в моменте критика кажется неприятной, но после анализа становится полезной», — посоветовала Просвирякова.

3. Сохраняйте спокойствие

Если руководитель говорит в раздражённом тоне, важно не вовлекаться в конфликт, а сохранять профессионализм.

Специалист призвала отделить суть критики от эмоциональной окраски.

«Если замечания несправедливы, уточните: "Я правильно понимаю, что вас беспокоит (конкретная проблема)?"», — отметила эксперт.

4. Переспрашивайте для уточнения деталей

Если что-то неясно, поинтересуйтесь у руководителя: «Можете привести пример?», «Как вы видите возможное решение?».

«Это покажет вашу готовность к изменениям», — поделилась специалист.

5. Благодарите за обратную связь

Фраза «Спасибо за ваш комментарий, я учту это» говорит о зрелости и готовности работать над собой, заметила Просвирякова.

6. Проанализируйте и внесите коррективы

Не стоит ограничиваться формальным согласием. Продумайте, как можно исправить ситуацию и внедрить улучшения в работу.

7. Сообщите о принятых мерах

После корректировки работы следует сказать руководству: «Я учёл ваши рекомендации, исправил подход, результат теперь такой-то».

«Это создаст у руководителя уверенность в вашей ответственности», — поделилась эксперт.

Как стоит реагировать на критику руководителям

1. Проявляйте открытость

Когда подчинённый высказывает замечания, важно не воспринимать их как вызов авторитету, рассказала Ирина Просвирякова.

«В компании с сильной корпоративной культурой ценят честную обратную связь», — указала она.

2. Слушайте, а не защищайтесь

Не оправдывайтесь и не перебивайте. Если сотрудник указывает на проблему, значит, она для него важна, отметила эксперт.

3. Не вступайте в эмоциональный диалог

Если работник выражает претензии в агрессивной форме, важно не реагировать в том же духе, объяснила Просвирякова.

«Проявите выдержку и не позволяйте эмоциям управлять ситуацией», — порекомендовала специалист.

4. Задавайте уточняющие вопросы

«Как это влияет на вашу работу?», «Что именно стоит изменить?», «Какие у вас есть идеи, как это может улучшить?» — такие вопросы помогут понять суть проблемы.

5. Благодарите за критику

Искренне сказанная фраза «Спасибо за ваше мнение» создаёт атмосферу доверия и мотивирует сотрудников делиться идеями, подчеркнула Просвирякова.

6. Оценивайте аргументы без предвзятости

Не игнорируйте замечания только потому, что они исходят от подчинённого. Иногда сотрудники видят проблемы, которые не замечает руководство, констатировала эксперт.

7. Принимайте меры и сообщайте о решении

Если критика справедлива, важно не только согласиться, но и показать, что вы готовы действовать, заявила Просвирякова.

«Мы проанализируем этот вопрос и предложим улучшения» — фраза, которая показывает готовность к изменениям.

«Когда обратная связь выстроена правильно, она помогает командам становиться сильнее, более эффективно выстраивать рабочие процессы и создавать в коллективе здоровую и поддерживающую атмосферу», — Ирина Просвирякова.

Ранее «Секрет» писал, как нельзя критиковать начальство и подчинённых. Самые распространённые ошибки можно узнать здесь.