Как часто нужно заниматься сексом для семейного счастья

Сексолог назвала оптимальную частоту половых контактов для счастливой семейной жизни
Американский сексолог Тара Сувиньяттичайпорн указала на частоту половых актов, желательную для счастливой семейной жизни. Ее рекомендацию цитирует Huffington Post.
Сувиньяттичайпорн рассказала, что исследование, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, установило, что пары, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, счастливее тех, кто этого не делает.
«Это не всегда обязательно должен быть проникающий секс. Это может быть любой вид сексуальной активности, который оба партнера находят интересным, веселым и/или возбуждающим», — объяснила она.
Сексолог также подсказала простой способ вычислить сексуальную совместимость. Когда к ней приходят пары, она спрашивает, как часто они хотели бы заниматься сексом. Если один партнер хочет секса три раза в неделю, а другой доволен сексом один раз в тот же промежуток времени, с этим всего лишь двухдневным расхождением можно работать, уверена она.
«Что вы можете делать, чтобы быть ближе друг к другу без проникновения в эти два дня? Попробуйте другие эротические решения: совместную сексуальную медитацию, объятия обнаженными, флирт или оральный секс».
Однако когда расхождение превышает 15 дней в месяц, парам следует серьезно задуматься о том, совместимы ли они в долгосрочной перспективе, заключила Сувиньяттичайпорн.
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