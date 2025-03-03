Психолог объяснила важность облика цирка для посетителей

Реконструкция Большого Московского цирка — очень важное событие для тех, кто любит это искусство или просто ищет яркие и эмоциональные впечатления. Таким мнением поделилась клинический психолог Елена Пачина.

© Вечерняя Москва

— Как психолог, я могу сказать, что цирковое представление является мощным катализатором положительных эмоций, особенно для детей, — приводит ее слова «КП».

Специалист выразила уверенность в том, что цирковое представление — это не обычное шоу, а настоящая вселенная положительных эмоций. Здесь такие впечатления дарит все: костюмы, акробатические номера, интересная и профессиональная работа с животными, а также сама архитектура.

— Архитектурные изменения, модернизированный внутренний вид здания и новые технологии усилят эмоциональную разрядку и позволят зрителям лучше справляться с напряжением и стрессом, которые накапливаются в их жизни, — заключила Пачина.

Своим мнением на эту тему также поделилась телеведущая, журналист и общественный деятель Арина Шарапова. По ее словам, строить новый цирк в Москве нужно, при этом в нем должно быть много интерактивных мероприятий.

Тем временем уже 100 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин», которое касается развития Большого московского цирка.